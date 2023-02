Si vous achetez un Cowboy 4 jusqu’à demain, l’assurance vol vous est offerte (240€)

Cowboy s’est taillé une bonne réputation avec ses vélos électriques. Son quatrième modèle s’offre quelques améliorations, et font de lui un bon investissement, surtout qu’une offre est disponible pour obtenir l’assurance vol gratuite pendant 2 ans.

Acheter un vélo électrique représente un coût important et cela peut se compter en plusieurs milliers d’euros. Il n’est donc pas négligeable d’opter pour une assurance vol, pour avoir l’esprit tranquille. Et si vous souhaitez investir dans un nouveau VAE, en ce moment, pour tout achat d’un Cowboy 4, la marque offre deux ans d’assurance vol d’une valeur de 240 euros. Une belle affaire pour profiter du savoir-faire de la firme néerlandaise.

Les atouts du Cowboy 4

Des finitions soignées

Performant et réactif avec de bons freins

Une bonne autonomie

Pour l’achat d’un vélo électrique Cowboy 4 ou la version ST, l’assurance vol d’une valeur de 120 €/an est offerte pendant 2 ans en appliquant le code NOFEAR dans le panier sur le site du constructeur. Le tout revient donc à 2 890 euros au lieu de 3 130 euros.

Sachez qu’il y a des aides régionales pour l’achat d’un vélo à assistance électrique sont disponibles. De quoi réduire encore l’investissement nécessaire pour s’équiper et pourquoi pas se faire plaisir.

Un look toujours minimaliste et soigné

Le Cowboy 4 garde la même ligne esthétique que ses prédécesseurs, et propose une excellente qualité d’assemblage. Les finitions sont tout bonnement parfaites. L’aspect minimaliste et très épuré est renforcé sur ce modèle qui intègre désormais les câbles de freins directement dans le guidon, pour un résultat sans fioritures. Le guidon lui aussi a été revu et prend une forme plus circulaire.

Le confort est amélioré également avec cette quatrième génération. La firme troque sa selle custom contre un modèle Selle Royal et augmente la largeur des pneus (47 mm contre 42 mm). Le. confort de conduite reste correct, mais sur un passage sur les pavés, vous serez moins à l’aise.

De bonnes performances

Destinés pour la ville, pour les courtes, moyennes ou longues distances, le Cowboy 4 intègre un moteur électrique d’une puissance de 250 W et un couple de 45 Nm. Une donnée plus élevée que la troisième génération (30 Nm) pour pouvoir gravir une côte plus facilement. Après quelques mises à jour, le pédalage plus agréable et surtout plus naturel. Autrement, l’assistance électrique vous propulse à 25 km/h avec force et fluidité.

Une fois en route, le vélo de Cowboy est très maniable. Il répond aux attentes et se montre fiable pour se faufiler à faible vitesse entre certaines voitures ou effectuer une manœuvre plus délicate dans un endroit exigu. Quant aux freins, lors de notre test, ils ne sont pas aussi rassurants que son prédécesseur, mais pas de panique, le freinage reste bon et peut être géré de manière progressive.

Une autonomie solide

Enfin, concernant l’autonomie, nous avons eu un modèle d’essai capricieux, mais dans les faits, le Cowboy 4 est très confortable pour les déplacements urbains. Le constructeur assure que son VAE peut effectuer jusqu’à 70 km en une seule charge, ce qui est possible. Si vous empruntez régulièrement des montées, l’endurance sera évidemment moindre. La batterie peut être rechargée jusqu’à 500 fois, ce qui correspond à 35 000 km avant de devoir remplacer l’accumulateur. On a une puissance de 100 W, ce qui permet de charger entièrement la batterie en 3 h 30.

Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez notre test sur la version ST du Cowboy 4.

Quel VAE choisir ?

Pour découvrir d’autres références et vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électrique en 2023.

