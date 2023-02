Acer Swift Edge : idéal pour la mobilité, ce laptop OLED a droit à 16% de réduction

Les professionnels en recherche d'un PC portable facilement transportable et doté d'une fiche technique suffisamment puissante pourront se tourner sans souci vers l'Acer Swift Edge SFA16-41, dont le prix passe de 1 199 euros à 999 euros sur Boulanger.

Une machine légère facile à transporter en déplacement, mais qui ne manque pas de puissance : voici ce qu’attendent les professionnels qui sont souvent amenés à travailler en mobilité. L’Acer Swift Edge (SFA16-41) se destine particulièrement à ces utilisateurs, et il ne manque pas d’atouts entre son grand écran OLED, son châssis robuste et sa puce Ryzen 5. Si cette référence dépassait les 1 100 euros à l’origine, une promotion de 16% permet de faire baisser la facture.

Les points forts de ce PC portable Acer Swift Edge

Un laptop léger et solide

Un écran OLED de 16 pouces

Combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

D’abord proposé à 1 199 euros, l’Acer Swift Edge SFA16-41 est désormais affiché à 999 euros sur Boulanger.

Un laptop fin et de l’OLED pour agrémenter le tout

Pour son PC portable Swift Edge SFA16-41, Acer a misé sur la légèreté et la finesse au niveau du design : la marque a ainsi opté pour un alliage magnésium-aluminium censé être 20 % plus léger que l’aluminium normal, ce qui facilitera grandement le transport de la machine. Le laptop ne pèse d’ailleurs que 1,17 kg, ce qui la place parmi les poids plumes. Concernant l’épaisseur du tout, celle-ci ne dépasse pas les 13 mm. Autrement, on aura droit à un châssis noir mat, sans fioritures, qui pourra ainsi convenir au plus grand nombre.

L’un des principaux atouts de cet Acer Swift Edge reste tout de même son écran de 16 pouces d’une définition 4K, qui profite surtout des noirs profonds et des contrastes infinis de l’OLED. La qualité des images sera donc excellente. De plus, cette dalle couvre intégralement l’espace de couleurs DCI-P3 et monte à une luminance maximale de 500 nits. Notez aussi que l’utilisateur pourra bénéficier d’un ratio screen-to-body de 92% tout à fait agréable grâce aux bordures d’écran très fines, et que la dalle est capable de réduire l’émission de lumière bleue, nocive pour les yeux.

Une configuration puissante

À l’intérieur de la machine, on trouvera une puce Ryzen AMD Ryzen 5 6600U, cadencée à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Une telle configuration permettra de faire tourner sans ralentissement les tâches classiques, comme la navigation web, le lancement de vidéos ou encore l’utilisation d’un traitement de texte. En revanche, ce laptop n’est pas vraiment adapté au gaming, mais bien plus au télétravail ou au travail en mobilité. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui, en plus de vous faire bénéficier d’une large capacité de stockage, pourra réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de votre machine.

Enfin, côté connectique, on pourra compter sur deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A, deux ports USB Type-C et USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 seront aussi de la partie.

