Ce SSD Seagate 1 To optimisé pour la PS5 est l’un des moins chers du moment

Pour éviter de devoir supprimer vos jeux de votre PS5, il faut forcément passer par du stockage supplémentaire et la meilleure solution reste les SSD internes compatibles. C'est le cas de ce Seagate FireCuda de 1 To disponible à 139 euros au lieu de 160 euros.

Désormais, il est plus facile de trouver une console PlayStation 5 en stock. Et si vous souhaitez en posséder une, y ajouter un SSD de type NVMe est une bonne idée. Si vous avez une grande bibliothèque de jeux, la PS5 dispose d’un stockage un peu juste. Le SSD FireCuda 530 de Seagate va soulager le stockage de votre console, mais va également apporter de meilleures performances et de rapidité au lancement des jeux. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie aujourd’hui à moins de 140 euros.

Les avantages du Seagate FireCuda 530

Des débits pouvant atteindre 7 300 Mo/s

Équipé d’un dissipateur thermique

Une grande quantité de stockage : 1 To

Longtemps aux alentours de 245 euros, puis maintenant affiché à un prix barré à 158,79 euros, le SSD M.2 Seagate FireCuda 530 avec 1 To de stockage est en promotion à 139,99 euros sur le site d’Amazon.

Plus d’espace de stockage

Sony a beau avoir présenté sa PS5 comme aillant 1 To de stockage, cette dernière ne dispose finalement que de 667 Go pour installer des jeux. Cela peut sembler beaucoup, mais lorsque certains jeux AAA dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console, le stockage est vite saturé. Heureusement, il est possible d’y intégrer un SSD NVME compatible. Nous vous conseillons d’ailleurs notre article dédié qui vous donnera les étapes pour installer ce dernier et d’effectuer les transferts de données si besoin.

Et avec ses 1 To de stockage, le SSD Seagate FireCuda 530 vous évite de supprimer vos jeux, et de profiter d’un catalogue plus grand. Il peut tout aussi bien être installé sur un PC si la carte mère de celui-ci dispose d’un port M.2 PCI Express en version 3.0 ou 4.0.

Assure des performances de hautes volées

Le format NMVe permet des vitesses de transferts très élevées grâce au mode PCI Express, celui-là même que les cartes graphiques utilisent. C’est également un format très durable puisque ce modèle est capable de tenir une charge de 300TB de durée de vie. Une stabilité parfaite pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications d’ingénierie exigeantes.

Le Firecuda 530 est capable de monter jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture séquentielle et 6 900 Mo/s en écriture séquentielle. Ceci est largement suffisant pour s’associer avec la console de la firme japonaise, qui au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo. Le constructeur équipe même son SSD d’un dissipateur thermique, qui est fortement recommandé pour éviter toute surchauffe qui pourrait conduire à des pertes de performances de la console.

