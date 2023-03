Amazon divise par 3 le prix de ce kit contenant 2 caméras Arlo Pro 3

Pour surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement, miser sur Arlo est une bonne chose à faire. La Pro 3 est une solution complète qui est aujourd’hui proposée dans un pack de 2 à moins de 190 euros contre 600 euros.

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et surtout dissuasives. Étant connectées, elles permettent de consulter, même loin de chez soi, les alentours de son domicile. Parfait donc pour partir plus sereinement en vacances. Il est ainsi possible de voir en direct ce qui se passe chez soi, ou encore déclencher une alarme ou autre pour faire fuir un potentiel intrus. La Arlo Pro 3 répond à tous ces critères et arrive à proposer un rendu bien détaillé. Si vous êtes intéressés, un lot de deux caméras Arlo Pro 3 bénéficie de près de 70 % de remise.

Les points à retenir de l’Arlo Pro 3

une caméra sans fil simple à installer ;

des images nettes de jour comme de nuit ;

une sirène et un projecteur intégré.

Au lieu de 599 euros, le kit de 2 caméras Arlo Pro 3 tombe à 189 euros seulement sur Amazon, soit 410 euros d’économie sur la facture.

Une référence bien équipée

La Arlo Pro 3 est une caméra de surveillance sans fil relativement compacte. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV — pas de certification annoncée. L’installation est simple et rapide avec trois possibilités : poser la caméra sur un espace plat, la visser à un support ou utiliser un autre support magnétique. Ces caméras sont capables de fonctionner durant 30 à 60 jours, nous avons relevé une quarantaine de jours dans notre test de l’Arlo Pro 3. Pour les faire fonctionner, il suffit de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur et de suivre les étapes sur l’application mobile.

Avec sa définition 2K, les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. La Arlo Pro 3 offre un champ de vision de 160° qui va permettre de surveiller une large zone. Une fois la nuit tombée, la qualité est au rendez-vous grâce à un mode nocturne. La caméra intègre en plus un projecteur qui éclaire la zone visée par la caméra, ce qui permet alors de filmer en couleur de nuit lorsqu’un individu passe dans le champ. Voilà un exemple de vidéos enregistrées avec cette caméra.

Idéale pour surveiller à distance

C’est à travers l’application que la caméra prend tout son sens. Elle envoie des notifications dès qu’un mouvement est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, vous pouvez déclencher ou programmer la sirène dès qu’un mouvement est détecté. Vous pouvez par ailleurs entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphone embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Cependant, sachez que si vous voulez profiter de la détection de mouvement plus précise et du stockage des vidéos dans un cloud, vous devrez souscrire un abonnement. Plusieurs options s’offriront à vous, à partir de 3 euros. Il sera peut-être envisageable d’y souscrire au vu des récentes annonces faites par la marque à propos des fonctionnalités. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test de la caméra Arlo Pro 3.

Pour trouver la caméra la plus adaptée à vos besoins

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée d’Arlo avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

