Free Mobile améliore un peu plus son forfait à 14,99 €/mois

À peine deux semaines après avoir rajouté 20 Go à son dernier forfait, Free propose en plus 10 Go supplémentaires, offrant ainsi une enveloppe 4G de 140 Go de données mobiles. Ce forfait Série Free est toujours sans engagement, et toujours au même prix de 14,99 euros par mois la première année.

Après une hausse de son enveloppe de données mobiles de 110 Go à 130 Go il y a seulement quelques jours, Free relance son offre en la passant à 140 Go. Le prix de l’abonnement ne bouge pas d’un iota et reste figé à 14,99 €/mois pendant un an. Passé cette première année, votre abonnement basculera sur le forfait Free 5G de 210 Go à 19,99 €/mois.

Le forfait Free Mobile en quelques points

Une enveloppe de 140 Go en 4G en France et de 18 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe

Sans engagement

Au lieu de 130 Go habituellement, le forfait Série Free à 14,99 €/mois propose maintenant une enveloppe 4G de 140 Go de données. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre fin à votre abonnement avant le changement de tarif comme l’offre est proposée sans engagement.

Des services à très bon prix et de plus en plus qualitatifs

Free est réputé pour proposer ses forfaits mobiles et internet au meilleur prix. Notamment pour ce forfait mobile Série Free à 14,99 €/mois offrant une enveloppe 4G de 140 Go à utiliser sur le territoire métropolitain pour naviguer sur les réseaux sociaux et binger ses séries partout où on le souhaite.

En plus de cette enveloppe de data, le forfait Série Free vous donne une enveloppe 4G supplémentaire de 18 Go à utiliser en Europe et dans les DOM. Vous avez également les appels, SMS et MMS en illimité sur tout le territoire français et en Europe. Enfin, Free vous offre un accès à son application Free Ligue 1 pour suivre en direct ou en différé tous les matchs de foot, interviews, podcasts, documentaires et meilleurs moments du premier championnat français.

Lorsque ce forfait bascule vers la 5G, c’est une enveloppe de 210 Go de données à laquelle vous aurez le droit et la possibilité de passer appels et SMS en illimité sur plus de destinations internationales telles que le Canada, les États-Unis, Israël et l’Afrique du Sud.

Comment souscrire à ce forfait ?

Rien de plus simple. Il suffit de sélectionner l’offre qui vous intéresse, d’ouvrir votre compte Free, de transmettre les documents nécessaires justifiant un lien stable en France métropolitaine, et le tour est joué !

Vous serez facturé de 10 euros pour l’envoi de votre nouvelle carte SIM triple découpe. Si vous souhaitez conserver votre ancien numéro, vous devez fournir votre numéro RIO (Relevée Identité Opérateur) lors de votre inscription. Si vous ne connaissez pas votre numéro RIO, nous vous invitons à jeter un œil sur ce tutoriel, la manipulation est très simple.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur l’offre mobile de Free.

Comparer les meilleurs forfaits mobiles sans engagement

La guerre des forfaits mobiles à plus de 100 Go est officiellement déclarée ! Afin de comparer le forfait Free Mobile avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles sans engagement du moment.

