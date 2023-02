Free rajoute 20 Go à son forfait mobile phare et se met au niveau de la concurrence

Cela faisait un moment que Free n'avait pas fait bouger ses forfaits mobile et voyant la concurrence toujours plus généreuse, l'opérateur ajoute aujourd'hui 20 Go sans surcoût à son forfait 4G le plus populaire.

Vous reprendrez bien un peu de rab’ de Go chez Free mobile ? Rassurez-vous, c’est cadeau ! Enfin, pour les nouveaux abonnés seulement. En ce 15 février, Free mobile vient enfin de mettre à jour son forfait 4G le plus populaire. S’il était auparavant de « seulement » 110 Go et figé comme tel depuis la fine de l’année dernière, l’opérateur a décidé d’opérer une hausse de 20 Go sur celui-ci pour atteindre le chiffre rond de 130 Go.

Ce forfait reste au même prix qu’auparavant, soit 14,99 euros par mois pendant un an et toujours sans engagement. Après cette période de 12 mois, vous passerez automatiquement sur le forfait 5G de 210 Go à 19,99 euros mensuel.

Un forfait boosté pour faire face à la concurrence

Que ce soit chez RED, B&You ou même chez les opérateurs virtuels tels que NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, cela fait un moment que la concurrence fait rage sur les forfaits dépassant les 100 Go. Free avait intérêt de réagir sous peine de perdre sa réputation (déjà bien entamée) d’opérateur low cost.

Chez RED par exemple, on retrouve un forfait de 160 Go pour un tarif sensiblement similaire : 15,99 euros par mois sans engagement.

Chez Bouygues, avec B&You, on mise un peu plus sur la 5G (compatible 4G) avec un forfait de 130 Go à 15,99 euros par mois, toujours sans engagement.

Enfin, chez NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, on est encore en dessous niveau prix, avec des forfaits 5G de 130 Go à 12,99 euros par mois sans engagement.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).