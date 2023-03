Vivo X90 Pro : le prix de ce tout nouveau smartphone premium est déjà en baisse

Le Vivo X90 Pro est le tout nouveau fleuron de la marque. Ce smartphone haut de gamme a des atouts non négligeables pour séduire le grand public, et se trouve déjà moins cher : 1 099 euros contre 1 199 euros.

Sortie récemment, le Vivo X90 Pro est le flagship de Vivo en France. Ce modèle se trouve moins prestigieux que son prédécesseur, mais ne manque pas d’atouts pour autant. Ses bonnes performances, sa charge rapide, son design ainsi que son interface facile à appréhender font de lui un smartphone très recommandable. Et, pour sa sortie, il se négocie avec 100 euros de moins.

Quelques mots sur le Vivo X90 Pro

Un design soigné avec un écran de bonne facture

Un capteur photo principal convaincant

Des performances de haute volée avec le Dimensity 9200

Une charge très rapide : 120 W

Lancé à 1 199 euros, le Vivo X90 bénéficie de 100 euros de remise une fois ajouté dans le panier, et tombe à 1 099 euros sur le site Darty. On trouve la même offre chez la Fnac, mais uniquement pour les adhérents.

Un puissant smartphone au look soigné

Le Vivo X90 Pro reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le Vivo X80 Pro. On retrouve un smartphone grand format avec un écran incurvé sur les côtés et de fines bordures en haut et en bas de l’écran. Il se dote d’un large écran de 6,78 pouces avec la technologie Amoled et une définition en Full HD+. Il est regrettable que le taux de rafraîchissement de 120 Hz ne soit pas variable.

Quand la plupart des smartphones 2023 s’équipe de la dernière puce de chez Qualcomm, Vivo fait le choix d’intégrer une puce MediaTek Dimensity 9200, couplée à 12 Go de RAM. Cette configuration s’avère aussi fluide au quotidien que les meilleures puces de Qualcomm. L’ensemble tourne à merveilles, que ce soit dans la navigation web, pour le scrolling sur les réseaux sociaux ou dans les jeux mobiles les plus exigeants graphiquement et cela sans subir de ralentissements. Fournie avec Android 13 et l’interface Funtouch OS 13, l’expérience utilisateur est fluide et facile à appréhender.

Qui n’est pas sans défaut

Avec un module assez imposant au dos, le Vivo X90 Pro dévoile trois capteurs photos, avec un capteur principal de 1 pouce. Dans de bonnes conditions, les clichés sont impeccables. En revanche, le X90 Pro fait l’impasse sur le téléobjectif se montre plus irrégulier dans de mauvaises conditions.

Au sujet de l’autonomie, le Vivo X90 Pro augmente la capacité de la batterie à 4 870 mAh contre 4 700 mAh sur le X80 Pro, cela reste un peu léger face à certains concurrents mieux lotis, comme le OnePlus 11 par exemple. Dans l’ensemble, vous pourrez compter sur une bonne journée d’utilisation avec un usage intensif. Ce petit défaut s’oublie grâce à sa compatibilité avec la charge rapide de 120W, qui permet de recharger à 100 % le téléphone en 25 minutes. Enfin, il est aussi compatible avec la charge sans fil jusqu’à une puissance de 50 W, et avec la charge sans fil inversée pour recharger des écouteurs sans fil par exemple.

Pour plus de détails, voici notre test complet sur le Vivo X90 Pro.

