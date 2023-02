Le Vivo X90 Pro sort en France sans être aussi premium que son aîné

Après un Vivo X80 Pro très réussi en 2022, la marque chinoise annonce commercialiser en France le X90 Pro dès le 8 mars prochain. Mais, malgré son nom très similaire, ce nouveau modèle ne sera pas aussi haut de gamme que son prédécesseur.

La dernière génération des flagships Vivo sortira bien en France cette année. Alors que trois nouveaux smartphones de la marque gamme X ont été annoncés en Chine en décembre dernier (X90, X90 Pro et X90 Pro+), Vivo France confirme commercialiser le X90 Pro dans l’Hexagone dès le 8 mars 2023.

Un successeur à l’excellent Vivo X80 Pro, sorti en juin dernier… mais qui ne sera pas aussi premium que son aîné.

Même nom, mais pas même positionnement

Tout est affaire de contexte. Depuis son arrivée fin 2020 en France, Vivo a toujours choisi de ne commercialiser qu’un seul modèle de sa gamme X (qui correspond à ses flagships) sur le marché français : le modèle Pro. En 2021, par exemple, les X60, X60 Pro et X60 Pro+ sont sortis en Chine, tandis que seul le X60 Pro a été vendu chez nous.

Ce nouveau Vivo X90 Pro semble donc être la suite directe du X80 Pro, sorti en France en juin 2022… mais ce n’est pas le cas ! L’année dernière, seuls les Vivo X80 et X80 Pro ont été commercialisés en Chine. Le modèle Pro vendu en France n’était donc plus une version intermédiaire… mais le modèle ultra-premium de la gamme.

Vous êtes perdus ? Nous aussi. Retenez simplement que malgré leurs noms quasi identiques, le Vivo X90 Pro ne prétend pas être aussi complet que son prédécesseur. Le véritable successeur du X80 Pro est en effet le X90 Pro Plus, qui n’est pas lancé en France.

De meilleurs photos et vidéos…

Le Vivo X90 Pro reste malgré tout vendu comme un smartphone haut de gamme, mis à jour des dernières technologies du constructeur chinois.

Dans sa communication, Vivo France met notamment l’accent sur les trois modules photo de son flagship. Notamment, son module principal de 50,3 mégapixels, équipé d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce, l’un des plus grands du marché. Une taille généreuse qui permettra normalement d’avoir des clichés très lumineux et au flou de profondeur de champ assez naturel.

Vivo promet aussi une amélioration des modes portraits, autant de jour que de nuit, et plus de paramètres dans ses modes vidéos. Enfin, la marque chinoise a également renouvelé son partenariat avec le constructeur d’appareils photo allemand Zeiss, dont sont issus la colorimétrie, le choix des lentilles et le revêtement antireflet.

… mais quelques concessions

Mais du fait de son positionnement différent, le Vivo X90 Pro présente des différences notables par rapport à son prédécesseur. À la place d’une puce Qualcomm Snapdragon dernier cri, comme c’est le cas sur le X80 Pro et sur le X90 Pro+, Vivo s’équipe ici du Mediatek Dimension 9200. Un processeur qui semble pourtant offrir des performances tout aussi efficaces que le Snapgradon 8 Gen 2.

De même, le téléobjectif x5 de 12 mégapixels du X80 Pro disparait pour laisser la place à un téléobjectif x2 de 50 mégapixels sur le X90 Pro. Vivo fait également l’impasse sur la technologie de stabilisation photo « gimbal », l’un de ses arguments de vente depuis son premier modèle vendu en France, remplacée par de la stabilisation optique sur ses modules grand-angle et téléobjectif.

Un prix plus doux

Fort heureusement, ces concessions se répercutent aussi sur le prix de ce smartphone : comptez 1199 euros pour le modèle, soit 100 euros moins chers son prédécesseur à sa sortie. Pour autant, le X80 Pro est aujourd’hui disponible autour des 1150 euros. Ce Vivo X90 Pro risque donc se retrouver en concurrence directe avec son aîné.

Toutes les caractéristiques du Vivo X90 Pro :

Écran Amoled QHD de 6,7 pouces ;

Taux de rafraichissement de 120 Hz ;

Interface Funtouch 13 (Android 13), avec trois ans de mises à jour majeures.

Puce Mediatek Dimension 9200, compatible 5G ? ;

12 Go de RAM ;

256 Go de stockage ;

Trois caméras au dos : Un module principal de 50,3 mégapixels ; Un module téléphoto de 50 mégapixels ; Un module ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

Une caméra sur le devant : Un module grand-angle de 32 mégapixels ;

Batterie de 4 870 mAh

Recharge jusqu’à 120 Watts et recharge sans fil jusqu’à 50 Watts.

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran

