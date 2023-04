Vivo X90 Pro : le prix de ce nouveau flagship est déjà en baisse sur Amazon

Nous voyons de plus en plus de smartphones haut de gamme vendus à un prix à quatre chiffres déferler sur le marché, autant dire que la concurrence est féroce et que chaque fleuron se doit d'être irréprochable. L'un des petits nouveaux de ce segment, le Vivo X90 Pro, se jette lui aussi dans la cour des grands et affiche d'ores et déjà une promotion sur Amazon faisant passer son prix de 1 199 euros à 1 099,05 euros.

Disons-le tout de suite, le Vivo X90 Pro est loin de faire jeu égal avec un Samsung Galaxy S23 Ultra ou un iPhone 14 Pro Max, il n’empêche qu’il a quelques atouts à revendre. Son écran, ses performances ou son bloc photo aussi beau qu’excellent pour ne citer que ça, le constructeur chinois sait se défendre, mais nous verrons plus en détail de quoi il en retourne. En ce moment, le Vivo X90 Pro est plus accessible avec cette réduction de 100 euros.

Le Vivo X90 Pro en bref

Les bonnes performances du MediaTek Dimensity 9200

Un écran AMOLED haut de gamme

Un capteur photo principal de haute volée

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Vivo X90 Pro est maintenant disponible en promotion à 1 099,05 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Vivo X90 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Vivo X90 Pro au meilleur prix ?

Un bloc photo efficace avec un capteur principal d’un pouce

Avec son format de 6,78 pouces habillé d’une couche de cuir végan et garni d’un bloc photo protubérant, le Vivo X90 Pro en impose et prendra beaucoup de place dans votre poche. L’écran est une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2800 x 1260 pixels) avec une résolution dense de 453 ppp. Le taux de rafraîchissement est de 60 ou de 120 Hz sans être adaptatif tandis que la concurrence peut descendre à 10, voire à un seul Hz. Reste que l’écran est d’excellente facture, il couvre 100 % du spectre DCI-P3 et est certifié HDR10+.

Passons à cet impressionnant bloc photo qui abrite trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,75) d’un pouce, un capteur portrait de 50 Mpx (f/1,6) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,0). L’absence de téléobjectif peut être mal vue sur ce marché haut de gamme, mais le Vivo X90 Pro compense avec son capteur principal très efficace avec une bonne plage dynamique et délivrant des clichés détaillés. C’est seulement dommage que l’ultra grand-angle et le mode nuit soient plus en retrait.

Une puce MediaTek de haute volée

Alors que la grande partie des derniers smartphones ont adopté l’excellent Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, Vivo a opté ici pour la dernière puce de MediaTek, le Dimensity 9200. Une puce à huit cœurs accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X, mémoire vive pouvant être étendue jusqu’à 20 Go. Globalement, les performances sont du niveau des Samsung Galaxy S23, autant dans la navigation que dans le gaming. Seule la chauffe est un peu plus présente, mais cela reste raisonnable. Le stockage est de 256 Go et il n’est pas extensible.

En ce qui concerne l’autonomie, nous ne sommes pas en présence d’une batterie de 5000 mAh contrairement à ce que l’on voit ailleurs, mais de 4 870 mAh. Le Vivo X90 Pro a donc une endurance moindre, nous avons mesuré une journée en utilisation intensive et deux journées en utilisation modérée. Le bon point est que ce smartphone est compatible avec une recharge rapide de 120 W, capable de faire passer la batterie de 6 % à 100 % en 25 minutes. Mais, l’impact que cela peut avoir sur sa longévité peut poser question car ce smartphone a tendance à bien chauffer durant la recharge.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Vivo X90 Pro.

Afin de comparer le Vivo X90 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.