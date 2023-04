Top 3 des smartphones d’avril 2023 : notre sélection

Tous les mois, Frandroid vous partage son top 3 des meilleurs smartphones testés dans le mois. Cette fois-ci, ce sont un smartphone Vivo et deux Xiaomi qui sont au menu.

Dans le monde de la tech, les mois se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après un mois de février riche en sorties de flagship et de nouveautés alléchantes, le mois passé n’a lui pas proposé de smartphones aussi réussis. Xiaomi a certes dévoilé ses nouvelles gammes : pourtant, la firme n’est pas vraiment parvenue à faire mieux que l’année dernière. Cette année, les marques chinoises ont bien du mal à rivaliser avec les mastodontes que sont Samsung, Google et Apple qui produisent actuellement les meilleurs smartphones du marché. Oppo, qui nous avait pourtant gratifiés d’un smartphone d’exception en 2022 avec le Find X5 Pro, a annoncé des Find X6 prometteurs, mais pas prévus pour la France…

Peu de téléphones ont donc retenu notre attention ce mois-ci : voici les meilleurs parmi ceux que nous avons pu tester à la rédaction en mars 2023.

Vivo X90 Pro Le haut de gamme Vivo

Successeur du X80 Pro, le Vivo X90 Pro avait la lourde tâche de faire mieux que son excellent prédécesseur. Grosse nouveauté cette année sur le modèle star de Vivo : un capteur photo principal de 1 pouce très réussi, qui permet effectivement d’obtenir des clichés de haute volée. Le X90 Pro affiche en outre un style plutôt original, sur son dos tout du moins, avec un module photo rond et proéminent et un revêtement en cuir vegan. Le téléphone fait son petit effet.

Pour cette cuvée 2023, Vivo propose un téléphone bien équilibré, qui possède certes quelques défauts, mais aussi de nombreuses qualités. On salue ainsi la belle et vaste dalle de 6,78 pouces, des performances au top grâce à la puce Mediatek Dimensity 9200, ou encore une charge extrêmement rapide à 120 W. L’interface logicielle est aussi un point fort, simple et personnalisable. Le seul vrai souci est son prix, trop élevé au regard de la concurrence et de l’absence de certains éléments, tels qu’un téléobjectif.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Le milieu de gamme en 2023

Après une série Redmi Note 11 très réussie en 2022, Xiaomi a proposé la série 12 cette année. Si la partition du modèle le plus puissant, le Redmi Note 12 Pro Plus, est globalement bonne, force est de constater que la marque n’a pas réussi à muscler son jeu, surtout face à une concurrence toujours plus rude.

Le Redmi Note 12 Pro Plus est pourtant un smartphone bien équipé, avec un capteur principal de 200 Mpx, une charge rapide à 120 W et un écran Oled rafraichi à 120 Hz. La dalle de 6,67 pouces, lumineuse et fluide, est clairement le plus gros point fort de ce téléphone. À 500 euros, on attend une certaine qualité sur la photo : or, les performances de l’appareil photo ne parviennent pas au niveau du Pixel 6a, et le téléphone rencontre notamment des difficultés avec le mode HDR et le mode portrait. Heureusement, le Redmi Note 12 Pro Plus s’en sort bien sur l’autonomie, la rapidité de la recharge, ainsi que les performances de sa puce qui permet de jouer tranquillement à des titres 3D.

Xiaomi 13 Pro La vision du Pro par Xiaomi

On retrouve finalement le même souci sur le modèle haut de gamme de Xiaomi pour 2023 : un tarif élevé, en augmentation, qui a du mal à se justifier face à une concurrence rude. En l’occurrence, le Xiaomi 13 Pro doit faire face aux très aboutis Galaxy S23 Plus et Ultra de Samsung.

Le téléphone est globalement réussi, et Xiaomi a progressé sur plusieurs points. Le volet photo est notamment bien maitrisé, avec un mode Nuit et un mode Portrait très agréables. Rien à redire non plus sur les performances, qui permettront de faire tout ou presque, le tout sans chauffe. Autonomie et recharge (120 W, avec un chargeur fourni) sont également satisfaisants. En revanche, on pourra trouver à redire notamment sur le design, avec un plastique glossy qui prend les traces de doigts, ainsi qu’un poids conséquent. Si les Galaxy S23 n’existaient pas, le Xiaomi 12 Pro serait un vrai bon smartphone à considérer…

