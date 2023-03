Top 3 des smartphones de mars 2023 : les coups de cœur de la rédaction

Février fut un mois faste pour le marché de la téléphonie mobile. Les trois smartphones les plus remarquables testés lors de cette période ont tous été des coups de cœur pour la rédaction. Découvrez notre sélection composée d'un Samsung, d'un OnePlus et d'un Oppo.

Il y a des mois plus chargés que d’autres sur le secteur des smartphones. Après un mois de janvier plutôt calme, la rédaction de Frandroid a pu tester plusieurs modèles, dont trois qui ont particulièrement retenu notre attention. Ces derniers font partie des meilleurs smartphones du marché et ont été des coups de cœur pour la rédaction. Juste avant le MWC, ce sont des marques comme Samsung, OnePlus et Oppo ont su tirer leur épingle du jeu. Découvrez tout de suite notre sélection des trois smartphones les plus remarquables du mois de février 2023.

Samsung Galaxy S23 Ultra Le retour du roi

La nouvelle gamme de Galaxy S23 de Samsung a fait une entrée remarquée avec son modèle le plus premium : le Samsung Galaxy S23 Ultra. Après une édition précédente un peu décevante, le constructeur coréen a revu sa copie, notamment avec l’apport de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Un processeur bien plus puissant que les traditionnels Exynos qui équipaient les smartphones de la marque.

Ce modèle s’est aussi distingué comme étant le meilleur smartphone photo disponible à l’heure actuelle. Même l’autonomie du téléphone est excellente, puisque ce dernier peut encaisser deux jours d’usage. C’est pour toutes ces raisons que le Samsung Galaxy S23 Ultra est notre coup de cœur de ce début d’année, et le meilleur smartphone de 2023. Les deux autres itérations que sont le Samsung Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus ont été aussi testées par nos soins. Ce sont aussi d’excellents modèles, pour celles et ceux à la recherche d’une expérience un peu moins premium — et moins onéreuse.

Oppo Find N2 Flip Le rival du Z Flip 4

Peu de constructeurs se sont risqués à proposer des smartphones pliants en dehors du marché asiatique. Avec l’Oppo Find N2 Flip, la marque chinoise joue sur le terrain de Samsung avec un véritable rival du Galaxy Z Flip 4. Le smartphone propose un design maîtrisé, avec une charnière de bonne qualité et des finitions de haut niveau. L’écran principal de 6,8 pouces est excellent une fois déplié et offre un format 21:9 très pratique au quotidien.

Ce téléphone se place directement parmi les meilleurs modèles de smartphones pliables disponibles à l’heure actuelle. En effet, l’Oppo Find N2 Flip est aussi parfaitement optimisé grâce à l’apport de l’interface ColorOS qui s’adapte à vos usages. Il s’agit sans doute du modèle de smartphone à clapet le plus abouti à ce jour. Notre rédaction considère d’ailleurs l’Oppo Find N2 Flip comme l’un des coups de cœur de ce début d’année.

OnePlus 11 Le flagship killer

En 2023, OnePlus se montre plus raisonnable que les années précédentes avec un seul modèle. N’allez pas croire pour autant que le OnePlus 11 est galvaudé, loin s’en faut. Le smartphone remet un peu au goût du jour la recette du flagship killer : comprenez par là qu’il possède une fiche technique haut de gamme, pour un prix assez contenu. En l’occurrence, l’intégration de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 Go de RAM permettent un gain de puissance remarquable.

Il se classe sans difficulté parmi les meilleurs smartphones gaming de ce début d’année. Outre sa puissance, le bel écran Amoled de 6,7 pouces et son endurance vous permettront de faire de longues sessions de jeu. Enfin, OxygenOS s’avère très performant pour proposer une personnalisation poussée. C’est pourquoi le OnePlus 11 est le troisième coup de cœur de la rédaction.

