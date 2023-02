OnePlus 11 : pourquoi c’est le meilleur flagship killer du moment

Le OnePlus 11 tape dans le mille pour moins de 1 000 euros ! On vous explique ici pourquoi on vous le recommande, quelles sont ces plus grandes forces et pour qui ce smartphone est fait…

OnePlus 11 La puissance à portée de main

Le OnePlus 11 est le dernier fleuron de la société sœur d’Oppo. Le nouveau modèle de la marque se paye le luxe de la puce la plus puissante et la plus économe du moment, la Snapdragon 8 Gen 2. Au même niveau de performances qu’un Galaxy S23 Ultra, il est pourtant beaucoup moins cher… S’il n’est pourtant pas exempt de défaut, ce modèle haut de gamme de OnePlus parvient pourtant à atteindre un bel équilibre, notamment grâce à son placement tarifaire fort juste. À l’usage, il s’agit d’un téléphone particulièrement agréable à utiliser. Nous avons été conquis et lui avons attribué un 9/10 lors du test.

Nous l’avons en outre intégré dans pas moins de six de nos guides, preuve de sa qualité :

Pourquoi acheter le OnePlus 11 ?

Pourquoi choisir ce téléphone plutôt qu’un autre ? On vous explique tout de suite pourquoi, selon nous, il fait partie des meilleurs smartphones de 2023, en trois points.

Pour sa puissance bluffante

Pour faire simple, le OnePlus 11 est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le smartphone le plus puissant à ce prix. C’est le cas tout autant sur les performances brutes (en termes de chiffres purs), que sur la 3D. Comprenez que le téléphone n’aura aucun mal à faire tourner n’importe quel jeu avec les paramètres au maximum, sans le moindre lag. Si vous utilisez votre téléphone de manière intensive et êtes un consommateur de jeu vidéo mobile, c’est l’idéal. Et comme la dalle Amoled de 6,7 pouces est particulièrement jolie (et fluide, grâce au 120 Hz), jouer ainsi que regarder des vidéos sur son téléphone est un véritable plaisir. Par ailleurs, la mémoire vive est allouée de manière dynamique et intelligente à chaque application, ce qui garantit une grande fluidité.

Pour une expérience logicielle personnalisée

À propos de fluidité, OxygenOS fait parfaitement le travail. Les animations sont agréables, et l’utilisateur profite avec bonheur d’une personnalisation très poussée. La surcouche OnePlus amène tout un tas de fonctionnalités propres : par exemple un mode Always on display dynamique, une fonction Monet plus poussée, ou encore le mode « Shelf ».

En plus d’un OS léché, on a droit à une des plus belles longévités en termes de mises à jour : quatre ans de mises à jour majeures, un excellent point qui permet de faire un investissement à long terme.

Pour profiter d’une super autonomie

Le OnePlus 11 combine deux bons points en ce qui concerne la batterie. Il offre à la fois une excellente autonomie, et en sus, une recharge particulièrement rapide. En utilisation moyenne, comptez entre une journée et demie et deux jours. Pour un smartphone aussi puissant, c’est une jolie performance. Cette belle autonomie est notamment permise par une gestion très économe de l’énergie par cette fameuse puce Snapdragon 8 Gen 2. Et si vous finissez, très logiquement, par tomber en rade de batterie, vous pourrez en récupérer en un rien de temps avec la charge à 100 W. En 5 minutes, vous gagnez 30 %. En 20 minutes, le plein est fait. Pratique et efficace.

OnePlus 11 : les bémols à connaître

Personne n’est parfait : le OnePlus 11 non plus. Au vu de notre test, on pourra lui reprocher de ne pas totalement être au niveau sur le volet photo, dans le sens où d’autres modèles font mieux sur le même segment tarifaire, notamment le Pixel 7 Pro. Si vous voulez le meilleur photophone du moment, ce n’est pas le choix idéal, soyons honnêtes. Attention, cela ne veut pas dire pour autant que les clichés réalisés sont mauvais, loin de là : ce ne sont juste pas les meilleurs.

Vous hésitez ? Pour tout savoir de ce smartphone, nous vous invitons à lire le test détaillé du OnePlus 11 par Grégoire.

Le OnePlus 11 est fait pour vous si…

Vous voulez de la puissance en barre

Vous voulez le meilleur en matière de smartphone… mais moins cher

Vous avez besoin d’une bonne autonomie et pas le temps d’attendre que le téléphone recharge

Vous voulez un bel et grand écran

Vous n’avez pas besoin du meilleur appareil photo du moment



