Oppo Find N2 Flip : pourquoi choisir ce nouveau smartphone pliant est une bonne idée

L'Oppo Find N2 Flip débarque bientôt en France pour faire concurrence à l'hégémonie pliable de Samsung. Véritable alternative aux Galaxy Z Flip 3 et 4, on vous dit pourquoi on l'a aimé et pourquoi il peut valoir le coup.

Le Find N2 Flip est la nouvelle curiosité d’Oppo en ce début d’année 2023. S’il vous intrigue autant qu’il vous donne envie, alors vous êtes au bon endroit. Devez-vous craquer ? Qu’a-t-il de plus que le modèle pliant de référence jusqu’ici, le Galaxy Z Flip 4 de Samsung ?

Titouan, notre spécialiste smartphones, a pu le tester. Résultat, il a été conquis puisqu’il lui a attribué un 8/10. On vous explique ici pourquoi on vous conseillerait spécifiquement ce modèle si vous cherchez un smartphone pliant.

Pourquoi choisir l’Oppo Find N2 Flip ?

Pourquoi choisir ce smartphone pliant plutôt qu’un autre ? Voici trois bonnes raisons de craquer, selon nous.

Pour sa charnière parfaitement maitrisée

En matière de smartphone pliant, la charnière est bien évidemment le cœur du problème. Les constructeurs ont ainsi redoublé d’efforts, d’année en année, pour la rendre de moins en moins visible. Si Samsung avait encore du mal avec son dernier modèle, le Z Flip 4, Oppo a réussi ce tour de force. C’est simple, la pliure ne se voit quasiment pas, ne se sent pas. De plus, en position fermée, aucun espace n’est à déplorer entre les deux parties de l’écran… À l’ouverture et à la fermeture, la charnière du Find N2 est aussi plus souple, ce qui rend l’utilisation à une main plus aisée.

Les finitions sont au rendez-vous, et le design, très proche de celui de son comparse de Samsung, est léché. Attendez-vous à un smartphone d’un certain poids. Au global, le look du téléphone fait mouche. Il est agréable à prendre en main et à utiliser.

Pour ses deux écrans

C’est l’une des caractéristiques différentielles des smartphones pliants : ils possèdent deux écrans. Or, Oppo a poussé le curseur plus loin que Samsung en agrandissant sensiblement l’écran extérieur, utilisable donc quand le téléphone est replié. Ce dernier, qui s’utilise à la verticale, fait 3,26 pouces et permet de faire tout un tas de choses, dont prendre des photos, consulter ses notifications et ses raccourcis, ses messages, changer de musique, accéder à différents widgets… On regrettera un chouia l’absence de certaines fonctionnalités présentes sur le Galaxy Z Flip 4, mais dans l’ensemble, ce petit écran s’avère bien pratique, notamment pour éviter d’ouvrir le téléphone… et éventuellement d’y être happé.

Le grand écran interne de 6,8 pouces apporte lui aussi une vraie plus-value. De très bonne qualité, il occupe un ratio de 21:9, donc moins allongé que celui du Z Flip 4. Cela lui permet de s’adapter parfaitement aux contenus vidéo. Vous profitez ainsi d’une très grande dalle, mais qui prendra beaucoup moins de place dans votre poche…

Pour son format hybride

Tout simplement parce que le plus gros intérêt d’un smartphone pliant réside bien là : dans sa faculté à être à la fois grand… et petit. En position repliée, vous obtenez un rectangle de 8,3 cm par 7,5 cm et de 7,45 mm d’épaisseur : un format bien compact donc. L’écran interne est naturellement protégé, vous pourrez ainsi le jeter négligemment dans un sac à main, et surtout… le glisser dans votre poche. Il est bien plus difficile de réaliser cela avec un smartphone grand format équivalent de 6,8 pouces (par exemple le Samsung Galaxy S23 Ultra), surtout si vous portez des pantalons pensés pour les femmes, dont les poches peuvent à peine accueillir un Tic-Tac.

Bref, vous l’aurez compris, ce form factor mi-compact, mi-grand format, peut vraiment être intéressant au quotidien, notamment si vous regardez beaucoup de contenus vidéos et voulez un grand écran, sans les inconvénients.

Oppo Find N2 Flip : les bémols à connaître

Le produit parfait n’existe pas. Le produit d’Oppo n’a en fait pas d’énormes points faibles, mais plutôt plusieurs petits, dont il faudra s’accommoder au quotidien. On citera notamment une autonomie d’une journée plutôt limitée (cependant en partie compensée par une charge à 44W), une absence de certification d’étanchéité, ainsi que d’un téléobjectif. Globalement, il faut avouer que la partition photo ne sera pas éblouissante pour ce tarif, tout en restant tout à fait exploitable, bien évidemment.

Si ces points précis ne sont absolument pas un problème pour vous, foncez… après avoir lu notre test détaillé du Find N2 Flip.

Le Oppo Find N2 Flip est fait pour vous si…

Vous voulez absolument un smartphone pliant, et rien d’autre

Vous avez envie d’un téléphone original, qu’on n’aperçoit pas partout

Vous exigez un smartphone petit… mais grand

Vous voulez passer moins de temps sur votre smartphone, grâce à l’écran externe

La qualité photo n’est pas un point absolument déterminant pour vous

Le Find N2 Flip est disponible en précommande à 1 099 euros, et sera livré à partir du 28 février.

