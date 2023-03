Cette version de l’iPad Pro M2 en 12,9 pouces coûte 400 € de moins sur Amazon

Grâce à la nouvelle puce M2, la sixième génération d'iPad Pro met en avant des concentrés de puissance et de technologie comme Apple sait si bien les faire. Quand bien même le marché des tablettes n'est plus aussi dynamique qu'auparavant, cette référence haut de gamme sait se faire désirer et a les arguments pour être troquée contre votre laptop. En ce moment, la version équipée de 512 Go et de la connexion 5G voit son prix passer de 2 049 euros à 1 649 euros sur Amazon.

Entre des smartphones et des ultrabooks toujours plus puissants, on voit de moins en moins l’utilité de s’offrir une tablette. Cela reste cependant un appareil très pratique encore privilégié par certains professionnels tels que les graphistes qui y trouvent un certain confort d’utilisation. Sur le marché, ce sont les iPad d’Apple qui sont au sommet du podium, et heureusement qu’il y a parfois des promotions pour en profiter puisqu’ils sont particulièrement onéreux. En ce moment, le dernier iPad Pro de 12,9 pouces bénéficie d’une remise de 400 euros sur la version compatible 5G et avec 512 Go de stockage.

Les atouts de l’iPad Pro 12.9 M2

La puissance de la puce M2

La dalle Liquid Retina XDR magnifique

La dernière norme Wi-Fi 6E et la compatibilité 5G

Au lieu de 2 049 euros habituellement, l’Apple iPad Pro 12.9 M2 (Wi-Fi + Cellular, 512 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 649 euros chez Amazon. On trouve également le modèle Wi-Fi + Cellular en 128 Go à 1 430 euros au lieu de 1 669 euros, soit le même prix que la version uniquement Wi-Fi en 128 Go.

Une tablette aux finitions haut de gamme

Toujours plus grande et toujours plus forte, tel devrait être le crédo de l’iPad Pro. Ce modèle-ci se présente sous la forme d’une dalle mini-LED de 12,9 pouces avec une résolution de 2 732 x 2 048 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz grâce à l’affichage ProMotion. Non seulement la dalle prend en charge le format HDR, mais grâce à la luminosité annoncée à 1600 cd/m² et le large espace colorimétrique P3, la qualité de vos contenus sera sublimée. C’est le must pour travailler sur du montage photo ou vidéo.

Cette sixième génération d’iPad Pro reprend le même design que la mouture précédente avec cet écran à fines bordures et ce look toujours aussi sobre et élégant. Sa compatibilité avec le Magic Keyboard vous permettra de l’utiliser comme un vrai laptop et vous pouvez aussi utiliser l’Apple Pencil de 2e génération dessus. Ces deux accessoires sont cependant vendus séparément. Mais même sans, la prise en main est impeccable, on sent qu’on tient du haut de gamme au bout des doigts.

Un véritable concentré de puissance

Cette génération d’iPad Pro intègre le processeur Apple M2 qui équipe également les MacBook, avec un CPU à huit cœurs et un GPU à dix cœurs. Vous aurez ainsi des performances dignes d’un laptop haut de gamme, cette puce M2 promet d’ailleurs d’avoir un CPU 18 % plus puissant que celui du M1 et un GPU 35 % plus puissant. Il pourra ainsi accomplir toutes vos tâches avec fluidité, même les travaux graphiques demandant beaucoup de ressources. Enfin, cette tablette dispose de 8 Go de RAM et d’un stockage de 512 Go.

Autre nouveauté de cet iPad Pro : la nouvelle norme Wi-Fi 6E et la connectivité 5G permettant d’atteindre un débit deux fois plus rapide que la génération précédente. Quant au logiciel, l’iPad Pro 12.9 M2 embarque iPadOS 16 qui permet une navigation de plus en plus similaire à ce que propose macOS avec notamment des fenêtres redimensionnables ou la possibilité d’utiliser quatre applications en même temps. Cette tablette embarque donc une dimension multitâche qu’elle n’avait jamais auparavant, idéale pour les travailleurs.

Afin de comparer l’Apple iPad Pro 12,9 M2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les iPad à choisir en 2023.

