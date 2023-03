Ce TV QLED 4K de 50 pouces (avec HDMI 2.1) chute étonnamment sous les 400 €

Si vous souhaitez acquérir un TV complet avec un excellent rapport qualité-prix, vous pourrez vous tourner vers les gammes conçues par TCL. En effet, la marque produit des téléviseurs dotés d'une fiche technique très intéressante pour des prix vraiment contenus. C'est le cas de la référence 50QLED820, dont le prix passe de 649,99 euros à 399,99 euros à la Fnac grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Face aux mastodontes du marché des TV que sont Samsung et LG, la marque chinoise TCL est parvenue à se créer une place durable dans le secteur, en lançant notamment des téléviseurs aux tarifs agressifs. Malgré cette politique de prix bas, les modèles conçus par ce constructeur proposent des fiches techniques très complètes, avec des écrans QLED, une prise en charge du HDMI 2.1 ou encore des compatibilités avec les meilleures normes vidéo. C’est d’ailleurs le cas du TCL 50QLED820, qui, en ce moment, bénéficie d’une réduction totale de 250 euros grâce à cette offre.

Les points forts du TCL 50QLED820

Une dalle QLED 4K de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Initialement affiché à 649,99 euros, puis réduit à 449,99 euros, le TV QLED TCL 50QLED820 peut désormais vous revenir à 399,99 euros à la Fnac grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 8 avril 2023.

Une dalle QLED de qualité

Le TV TCL 50QLED820 marque tout d’abord des points avec son design élégant et soigné. La marque a en effet misé sur un écran encadré de bordures très fines, voire invisibles, qui permettent de laisser toute leur place aux images. L’écran est par ailleurs soutenu par des pieds discrets situés sur les deux extrémités du modèle, ce qui nécessite un meuble TV adapté. Autrement, cette référence mesure 50 pouces, soit une diagonale confortable et qui s’adapte à la majorité des pièces.

Mais l’un des principaux atouts de cet écran reste tout de même cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de très bonne qualité, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une bonne luminosité. Le téléviseur bénéficie même de la technologie 4K HDR Pro qui promet, selon la marque, des couleurs encore plus vives et précises. Cette dalle propose également des compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Côté son, on pourra profiter du Dolby Atmos grâce au Onkyo Sound System, qui assurera un résultat bien riche et immersif.

Un TV adapté au gaming

Si le TV TCL 50QLED820 est idéal pour regarder ses films et séries préférés, il sera tout aussi adapté au gaming. Il embarque en effet trois ports HDMI 2.1, une connectique indispensable pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. On pourra également profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. La réactivité sera donc de mise au cours de vos parties. En revanche, la dalle étant limitée à un taux de rafraîchissement de 50/60 Hz, on devra se passer du mode 4K@120 fps.

Enfin, ce modèle 50QLED760 tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

