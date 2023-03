Parfait pour PS5 et Xbox Series, ce TV QLED 4K de 65 pouces est au meilleur prix

Pour vous procurer un téléviseur équipé d'une grande dalle QLED, pas besoin de payer le prix fort. En ce moment, la Fnac et Darty baissent le prix du TV Hisense 65U7HQ : il passe de 799,99 euros à 699,99 euros.

La marque Hisense pense aux petites bourses, en présentant des TV QLED plus abordables que certaines références sur le marché, sans négliger pour autant la fiche technique. On retrouve, par exemple, le modèle 65U7HQ qui en met plein la vue, que ce soit pour ses nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos, ou même avec le HDMI 2.1. Plus accessible que la plupart des téléviseurs QLED avec une diagonale de 65 pouces, ce modèle se négocie à moins de 700 euros grâce à cette offre.

Les points forts de ce TV Hisense

Une dalle QLED de 65 pouces

Une définition 4K avec du Dolby Vision IQ, HDR10+, Dolby Atmos

Optimisé pour le gaming : HDMI 2.1, 4K@120 Hz

Lancé à 899,99 euros, mais maintenant affiché au prix barré de 799,99 euros, le téléviseur QLED Hisense 65U7HQ est dorénavant en promotion à 699,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Une grande dalle QLED bien maîtrisée

Plus abordable que la concurrence, les téléviseurs conçus par Hisense ne manquent pas de qualité. Le modèle 65U7HQ est agréable à regarder, notamment avec ses fines bordures qui favorisent l’immersion. L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs. Certes, elle n’est pas au niveau de l’OLED, mais affiche des couleurs plus riches et des noirs plus intenses que les modèles LCD.

Avec une diagonale de 65 pouces, la dalle est plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour une meilleure expérience audio.

Un modèle polyvalent

Ce téléviseur permet aussi de profiter d’une expérience gaming optimale. Avec la présence de ports HDMI 2.1, cette référence affichera sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Elle prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode ALLM et le FreeSync, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Hisense a choisi d’inclure son OS maison : Vidaa U. Cette interface permet de naviguer très facilement dans les menus, dont la page d’accueil regroupant les applications les plus souvent utilisées, et peuvent être organisé selon vos besoins. Cet OS n’a pas grand-chose à envier aux autres systèmes étant donné qu’il propose la plupart des applications de streaming les plus populaires (Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, etc.). On retrouve la compatibilité Google Assistant ou encore Alexa pour contrôler votre TV avec votre voix.

Découvrez notre test sur le téléviseur Hisense 55U7HQ, valable également pour la variante 65U7HQ.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TV Hisense de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2023.

