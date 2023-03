C’est inédit ! Le Google Pixel 7 coûte actuellement 200 € de moins que d’habitude

Doué en photo et doté d'une interface bien fluide, le Google Pixel 7 n'a pas de mal à se démarquer de la concurrence. En ce moment, il est possible de l'acquérir pour 449 euros au lieu de 649 euros, grâce à une réduction doublée d'un bonus reprise chez Boulanger.

Après avoir lancé son Google Pixel 6 en 2021, la firme de Mountain View a souhaité miser sur la continuité pour le successeur de son ancien fleuron. Le Pixel 7, sorti l’année dernière, n’est donc pas franchement différent de son prédécesseur, mais la marque a tout de même opté pour quelques changements bienvenus. Pour les essayer, le moment est d’ailleurs idéal puisque le prix de ce très bon photophone, noté 9/10 dans nos lignes, baisse de 200 euros pour celles et ceux qui souhaiteraient se débarrasser de leur ancien smartphone.

Les points forts du Google Pixel 7

Un écran lumineux de 6,3 pouces

D’excellentes performances en photo

Une interface fluide et agréable

Lancé à 649 euros, le Google Pixel 7 est aujourd’hui affiché à 529 euros chez AliExpress, mais le code promo AEFR80 vous permet aujourd’hui d’obtenir ce smartphone premium à seulement 449 euros. On le trouve aussi en promotion à 535 euros sur Amazon.

L’un des meilleurs photophones du marché

Les smartphones Google ont bien souvent l’habitude de marquer des points grâce à leurs capacités en photo. Le Google Pixel 7 ne fait pas exception. Il est même tout simplement l’un des meilleurs photophones actuellement présents sur le marché. Derrière la fameuse barre horizontale située sur le haut du dos du smartphone, se cache un module composé de deux capteurs : un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Ces deux capteurs sont par ailleurs aidés d’un capteur LDAF (autofocus laser) et d’une stabilisation optique et électronique.

Comme nous l’avons remarqué lors de notre test, le capteur principal du Google Pixel 7 est tout simplement excellent : les couleurs des clichés sont vibrantes et la netteté amplement assurée. Les photos sont capturées de manière si rapide que le Pixel 7 sait retranscrire une scène dans ses moindres détails. Ajoutons à cela les algorithmes de Google qui remplissent toujours aussi bien leur mission, le capteur frontal hyper efficace, l’ultra grand-angle qui élargit une scène sans perdre en qualité. ou encore le fameux Super Res Zoom, un zoom numérique x8 plutôt convaincant.

Un smartphone plus compact

Le module photo du Google Pixel 7 est donc dissimulé derrière la barre transversale située au dos de l’appareil. Si elle rappelle celle que l’on pouvait déjà trouver sur le Google Pixel 6, celle du Pixel 7 est moins épaisse et anguleuse, ce qui lui permet de mieux s’intégrer dans le design du smartphone. Ce n’est pas là le seul changement que Google a opéré pour son nouveau fleuron : le Pixel 7 est légèrement plus compact que son prédécesseur (160,5 x 73,2 x 8,7 mm au lieu de 163 x 74,8 x 8,9 mm) et nettement plus léger (197 g contre 207 g).

Concernant son écran, le Pixel 7 intègre une dalle OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (416 ppp) et rafraichi en 90 Hz. Si on regrette dans un premier temps l’absence du 120 Hz, on se rappellera que la différence entre le 90 Hz et le mode 120 Hz n’est pas vraiment grande. Surtout, on pourra profiter d’un écran très lumineux, ce qui est plutôt agréable au quotidien.

Une expérience utilisateur bien fluide

Dans les entrailles du Google Pixel 7, on trouve la nouvelle puce Tensor G2, qui promet de bonnes performances pour les usages du quotidien. Si cette puce offre une puissance correcte pour le jeu, il ne faudra toutefois pas s’attendre à pouvoir pousser les graphismes à fond, sous peine de souffrir de quelques ralentissements. L’autre bémol du Pixel 7, et pas des moindres, c’est bel et bien sa charge (très) lente. Une recharge complète prendra ainsi près d’une heure et demie. Heureusement, son autonomie sera plus que satisfaisante : lors de notre test, le smartphone a largement pu tenir une journée complète avec un usage classique et pas trop exigeant.

Enfin, on termine avec l’un des principaux atouts du Pixel 7 : son interface Pixel Experience. On aura en effet droit à une expérience utilisateur, avec Android 13, particulièrement fluide et très agréable. Google propose également de multiples options pratiques, comme la personnalisation très riche.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 7.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix que le Google Pixel 7, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

