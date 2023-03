Grosse baisse de prix pour cette trottinette Ninebot avec 40 km d’autonomie

Vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique suffisamment autonome et puissante ? La Ninebot Segway KickScooter F40I devrait vous plaire. Elle est d’ailleurs en promotion à 522,58 euros au lieu de 699 euros grâce à cette offre.

La Ninebot KickScooter F40I est l’un des nombreux modèles de trottinette électrique proposé par le constructeur Segway. Robuste, puissante, endurante et confortable, elle possède de nombreux atouts pour assurer les trajets du quotidien. Bonne nouvelle : la voilà aujourd’hui avec près de 180 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les atouts de la KickScooter F40I

Une conception soignée

Une bonne puissance pour gravir des côtes de 20 %

Une autonomie confortable

Avec un prix barré à 699,99 euros, la trottinette Ninebot KickScooter F40I est aujourd’hui disponible à 549,99 euros sur le Darty. Et, si vous optez pour le retrait en magasin, Darty vous fait profiter de 5 % de remise supplémentaire pour l’obtenir à 522,48 euros.

Une trottinette bien finie

La trottinette Ninebot KickScooter F40I profite d’un look à la fois soignée, sobre et robuste. C’est d’ailleurs grâce à sa certification IPX4 qu’elle pourra être en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau. On retrouve des pneus tubeless (sans chambre à air) de 10 pouces, conçu pour éviter les crevaisons.

La sécurité est aux rendez-vous, avec la présence de 3 freins : un frein avant électronique et régéneratif, un frein à pied, à l’arrière ainsi qu’un frein magnétique pour plus de sécurité et de stabilité. Son plateau est assez large et confortable, en revanche son poids peut se montrer imposant avec 17,1 kg. Heureusement, son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir amener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Idéale pour se déplacer sereinement

Que ce soit pour aller au travail, à l’école ou faire un tour au centre-ville, la KickScooter F40I sera idéale. Elle intègre un moteur d’une puissance de 350 W suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Cette puissance servira surtout à gravir plus aisément les côtes, d’ailleurs ce modèle peut monter des pentes à environ 20° d’inclinaison.

Et avec cette référence, vous avez droit à une batterie 367 Wh qui permet de faire tenir la trottinette jusqu’à 40 km d’autonomie. Un score honorable, qui dépendra de votre utilisation et du mode choisi. Comptez plutôt entre 30 et 35 km. C’est avec l’écran LCD présent sur le guidon que vous pourrez garder un œil sur l’état de la batterie, mais aussi la vitesse et les modes de conduites (éco, standard et sport). Enfin, pour assurer votre sécurité dans l’obscurité, la trottinette dispose d’un feu avant d’une puissance de 2,5W, ainsi qu’un feu arrière et des freins à LED. La marque a ajouté des clignotants avant et arrière intégrés pour vous déplacer en toute sécurité.

Il peut être difficile de choisir une trottinette électrique, et si ce modèle ne correspond pas à votre budget ou à vos attentes, voici notre comparatif pour vous aider à choisir quelle trottinette électrique acheter.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).