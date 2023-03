Samsung HW-Q800B : cette barre de son premium avec Dolby Atmos est à -45 %

Depuis quelques années, Samsung se place parmi les marques incontournables sur le marché des barres de son grâce à un catalogue de références premium se renouvelant régulièrement. Si vous cherchez un équipement haut de gamme à brancher sur votre TV 4K pour se croire comme au cinéma, vous y trouverez certainement votre bonheur. Vous pouvez même profiter de cette promotion sur la Samsung HW-Q800B qui passe de 899,99 euros à 499,99 euros chez Boulanger.

La série Q de Samsung regroupe des barres de son haut de gamme s’appareillant parfaitement avec les TV QLED de la même marque et disposant de toute une panoplie de fonctionnalités. Ces équipements vous offrent une expérience immersive premium, assez performante pour se croire au cinéma depuis le canapé de votre salon. Parmi eux, la barre de son Samsung HW-Q800B, qui vous promet de faire couler un son raffiné dans vos tuyaux, est bien plus accessible grâce à cette remise immédiate de 45 % sur son prix de départ.

La Samsung HW-Q800B a de beaux arguments

Le Dolby Atmos sans fil

Un son équilibré et époustouflant

Simple d’utilisation

Lancée à 899 euros, mais plus habituellement affichée au prix barré de 799 euros, la Samsung HW-Q800B est désormais disponible en promotion à 499,99 euros chez Boulanger.

Une barre de son premium simple à utiliser

La barre de son Samsung HW-Q800B impressionne quelque peu avec sa longueur de 111 cm, mais reste simple d’installation, elle trouvera parfaitement sa place sous une TV de 50 pouces par exemple. Elle est accompagnée d’un caisson de basses sans fil avec une surface en métal noir mat comme la barre. À l’arrière de la barre de son, vous trouverez une entrée HDMI eARC, une entrée HDMI et une entrée optique. On peut regretter que la connectique ne prenne pas en charge les flux 4K 120 fps pour le gaming.

Une fois l’ensemble installé, il est relativement simple d’utilisation, et même plus encore si vous possédez un smartphone Samsung. Avec la fonctionnalité Tap Sound, vous pouvez connecter votre smartphone à votre barre de son et lancer vos meilleurs sons en le posant directement dessus. Et, même si vous avez un autre modèle, vous pouvez paramétrer votre équipement avec l’application SmartThings. Que ce soit pour la gestion du volume, l’égalisation, la spatialisation, c’est simple comme bonjour. Vous voilà paré pour profiter du Dolby Atmos !

Une expérience sonore de haut vol

L’ensemble est configuré en canaux 5.1.2 et envoie une puissance de 360 W RMS. Avec un total de 11 haut-parleurs dont deux verticaux, vous serez enveloppé par le son et vous vous croirez au cinéma. Le son est équilibré et époustouflant et le caisson de basses réactif et dynamique. La spatialisation est d’autant plus convaincante grâce à la fonctionnalité SpaceFit qui calibre votre barre de son selon les dimensions de votre pièce. On regrette seulement que le mode surround, même s’il étend la scène sonore, soit moins précis.

La grande spécificité des barres de son Samsung de la série Q est la technologie Q-Symphony. Compatible avec les TV QLED Samsung, le système Q-Symphony synchronise le rendu de la barre de son avec celui des haut-parleurs de votre TV. Vous pouvez ainsi profiter de haut-parleurs supplémentaires et d’une immersion optimale, que ce soit pour un blockbuster bien bourrin ou une comédie musicale. En clair, nous avons ici une barre de son qui fait honneur aux autres références haut de gamme du constructeur sud-coréen.

