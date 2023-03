AirPods 2 : un déstockage est en cours pour les célèbres true wireless d’Apple

Quand bien même les AirPods 2 sont sortis depuis 4 ans, ils restent une référence populaire sur le marché des écouteurs sans fil. Performants et plus abordables que les autres modèles d'AirPods, ces écouteurs refont parler d'eux aujourd'hui puisqu'une promotion sur Cdiscount fait descendre leur prix à 99,99 euros au lieu du prix de départ de 159 euros.

Les Apple AirPods 2 voient leur prix descendre sous les 100 euros et ce n’est pas tous les jours que cela arrive. Eh oui, les célèbres oreillettes de la Pomme qui ont démocratisé les écouteurs sans fil dans le monde profitent aujourd’hui d’un rabais plus que sympathique.

Les atouts des Apple AirPods 2

Très bien intégrés à l’écosystème d’Apple

Compatible avec Siri

Une autonomie exemplaire

Une qualité sonore de bon aloi

Au lieu de 159 euros à leur sortie, les Apple AirPods 2 sont maintenant disponibles en promotion à 99,99 euros chez Cdiscount pour les adhérents du programme Cdiscount à volonté, en utilisant le code promo « AP25CDAV ». Les autres pourront tout de même profiter d’un prix de 124,99 euros.

Si vous n’êtes pas membres CDAV, sachez que le programme de fidélité de Cdiscount est gratuit les 6 premiers jours. Vous pouvez donc activer l’abonnement juste pour acheter les AirPods 2, puis annuler sans surcoût. C’est sans engagement !

T’as de beaux restes, tu sais ?

Les Apple AirPods 2 sont sortis en 2019 et restent aujourd’hui encore une référence appréciée sur le marché, tout d’abord parce qu’il s’agit des écouteurs sans fil les plus abordables du catalogue d’Apple. De l’extérieur, les AirPods 2 reprennent trait pour trait le même design que la première génération. Malgré l’absence d’embouts fournis avec ces écouteurs, ils sont confortables à porter et épousent sans mal la conque de votre oreille. Idéal pour les personnes qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires.

En plus de son prix correct pour un produit Apple, plusieurs fonctionnalités contribuent au succès de ces AirPods 2. Nous avons, par exemple, le Play/Pause qui s’active automatiquement lorsque vous mettez ou enlevez les écouteurs et la compatibilité avec la fameuse formule magique « Dis Siri ». Il y a en réalité peu d’évolutions majeures par rapport à la génération précédente, le plus gros changement venant de la nouvelle puce H1, compatible avec le Bluetooth 5.0 et divisant par deux le temps d’appairage et les latences de 30 %.

Toujours une très bonne référence

Concernant la qualité sonore, là aussi, rien ne bouge par rapport à la première génération d’AirPods avec une scène sonore équilibrée, claire et puissante. La restitution s’essouffle un peu dans les aigus, mais rien de dramatique. Ces écouteurs sans fil sont dépourvus de réduction de bruit active, il n’empêche que l’isolation passive est de bonne facture. Comme indiqué précédemment, ces écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.0, avec les codecs SBC et AAC.

Les Apple AirPods 2 sont des champions de l’autonomie. Le boîtier de charge promet une autonomie de 24 heures et les écouteurs en eux-mêmes une autonomie de 5 heures sur une seule écoute. La recharge rapide est également impressionnante, prodiguant 3 heures d’autonomie au boîtier en seulement 15 minutes de recharge. Les écouteurs, eux, mettent à peine 30 minutes pour être complètement rechargés.

Afin de comparer les Apple AirPods 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

