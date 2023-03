Le Samsung Galaxy S20 FE 5G vaut toujours le coup, surtout à moins de 200 €

Intéressé par un Samsung Galaxy pas trop cher ? Aujourd'hui, le S20 FE 5G revient à seulement 196,08 euros grâce à un code promo spécial lors de la Saint-Patrick, au lieu de 759 euros à son lancement.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un smartphone qui se positionne à l’entrée de gamme de sa série haut de gamme de 2020. Il est un peu daté certes, mais qui reste très recommandable, notamment pour son prix qui ne cesse de baisser depuis sa sortie. Il profite d’un design proche des derniers modèles, et offre de belles performances au quotidien. Aujourd’hui, la version 5G se négocie pour moins de 200 euros.

Le Galaxy S20 FE 5G, c’est quoi ?

Un smartphone agréable en main avec un bel écran

Un processeur toujours efficace : Snapdragon 865

Une interface logicielle agréable à utiliser

Avec un prix de départ à 759 euros pour le modèle 6 + 128 Go, le Samsung Galaxy S20 FE 5G ne coûte désormais plus que 196,08 euros grâce au code promo PATRICK17 sur le site Rakuten. L’offre est valable uniquement aujourd’hui, soit le 17 mars 2023. Notez qu’il s’agit d’un produit importé, mais compatible avec les bandes de fréquence françaises et européennes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S20 FE 5G au meilleur prix ?

De belles finitions malgré quelques concessions

La gamme FE plait au plus grand nombre pour sa philosophie qui est d’offrir un smartphone reprenant tous les bons éléments d’un modèle haut de gamme pour un prix plus contenu. Le Galaxy S20 FE, la première fournée, est une réussite. Sorti en 2020, il reste un smartphone agréable à l’œil. Même avec un revêtement en plastique mat au dos, les finitions sont impeccables.Son gros atout est sans doute son splendide écran de 6,55 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour une navigation fluide.

Pour la partie photo, le Galaxy S20 FE aura du mal à se démarquer face au Pixel 6a par exemple. Il n’est pas en reste avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Il offrira tout de même de bons clichés, même si l’on avait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Toujours efficace même après 3 ans

Le S20 FE intègre la puce Snapdragon 865 qui a encore de bons reste. Le téléphone est capable d’encaisser les tâches du quotidien, faire tourner des applications, ou bien des jeux 3D sans encombre. Et, vous pourrez profiter de la dernière mise à jour vers Android 13 sous One UI 5, l’occasion donc d’avoir une expérience utilisation similaire aux dernières références de la marque. C’est une bonne chose, surtout qu’il bénéficiera d’une dernière mise à jour Android, l’amenant à Android 14 tout au plus. Autrement, il offre une compatibilité avec le réseau 5G.

Quant à l’autonomie, le smartphone de Samsung tient une journée en usage normal. Pour économiser de la batterie, vous pourrez toujours passer manuellement vers le mode 60 Hz. Même si le modèle S20 FE est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W, mais c’est un bloc de 15 W qui est livré dans la boîte. Celui permet de passer de 5 à 40 % de batterie en 30 minutes. Petit plus : la charge sans fil jusqu’à 15 W est aussi de la partie.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Si le Galaxy S20 FE 5G ne vous convient pas, le constructeur coréen propose d’autres références qui pourraient mieux répondre à vos besoins, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.