Le Honor 70 devient vraiment intéressant grâce à cette offre sur le site officiel

Lancé l'année dernière, le Honor 70 est un smartphone milieu de gamme qui se démarque notamment par son design soigné, son écran OLED ou encore son autonomie confortable. Un bon modèle qui a aujourd'hui l'avantage d'être moins cher grâce à une promotion doublée d'un code promo : sur le site de Honor, on peut le trouver à 418 euros au lieu de 549 euros, avec un bracelet connecté et des écouteurs sans fil offerts.

La marque chinoise a fait impression en lançant son smartphone milieu de gamme Honor 70, dont la fiche technique comporte plusieurs caractéristiques empruntées au segment premium, comme son écran OLED rafraîchi à 120 Hz. Mais, l’un des gros points noirs de ce modèle, c’était bel et bien son prix, que l’on a jugé trop élevé par rapport à la concurrence. Heureusement, ce prix vient s’adoucir de plus de 100 euros, d’autant plus qu’il est actuellement livré avec des cadeaux forts sympathiques.

Les points essentiels du Honor 70

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 778G+

Une bonne endurance

Lancé à 549 euros, puis réduit à 449 euros, le Honor 70 (128 Go) est désormais proposé à 418 euros sur le site de Honor grâce au code promo ACPSPHONE7. Vous aurez en plus droit à un Honor Band 7 et des Honor EarBuds 2 Lite offerts.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Honor 70. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor 70 au meilleur prix ?

Un design élégant et soigné

Visuellement, le Honor 70 a tout d’un smartphone premium. Avec son dos brossé, ses bords incurvés et ses modules photo ronds très bien alignés au dos, on a là des finitions très soignées. On conseillera tout de même le port d’une coque pour prévenir les petites rayures. Autrement, on appréciera la légèreté globale du smartphone, puisqu’il ne pèse que 178 g. Et, malgré sa hauteur de 161,4 mm, il ne sera pas bien imposant avec son épaisseur de 7,91 mm seulement.

Concernant son écran, Honor a misé sur une dalle OLED incurvée de 6,67 pouces, qui a l’avantage d’être bien lumineuse. La définition en Full HD+ apportera quant à elle une bonne qualité d’image riche en détail. Et, ce n’est pas tout : l’écran du Honor 70 est également doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper à 120 Hz, ce qui permet de profiter d’une excellente fluidité d’affichage.

Des performances honorables et un bon module photo

Côté puissance, le Honor 70 est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G Plus, un processeur destiné au milieu de gamme et censé muscler les capacités en jeu, afin d’offrir de meilleures performances en IA. Toutefois, pousser les paramètres graphiques au maximum pourrait nous exposer à quelques lags durant les sessions de jeu. Pour les tâches moins gourmandes et plus basiques, le smartphone s’en sortira très bien. La fluidité sera ainsi au rendez-vous pour de la navigation, du multitâches ou encore de la messagerie.

Pour ce qui est de la photo, le Honor 70 assure correctement sa mission grâce à ses trois capteurs (un capteur principal de 54 mégapixels (f/1,9), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels). Le smartphone offre ainsi une belle polyvalence et de beaux clichés suffisamment détaillés. Le piqué et la colorimétrie sont particulièrement satisfaisants, mais la gestion de la dynamique est parfois à la peine, malheureusement.

Un smartphone vraiment endurant

Le meilleur pour la fin : là où le Honor 70 parvient vraiment à se démarquer, c’est au niveau de son autonomie. En effet, vous pourrez compter sur une journée et demie d’utilisation avec un usage mixte classique, voire intensif grâce à sa batterie de 4 800 mAh ainsi qu’à la bonne optimisation de l’appareil. Mention spéciale aussi pour son mode veille particulièrement économe. Côté recharge, on aura droit à un bloc de 66 W, avec la charge rapide qui nous permettra de récupérer 50 % d’énergie en l’espace de 20 minutes. Pour une recharge complète, il faudra patienter durant 1h.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor 70.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles peu chers, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.