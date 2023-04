OnePlus 10T à moitié prix : ce flagship killer devient une affaire en or

AliExpress possède beaucoup d'offres intéressantes et l’enseigne brade régulièrement de nombreux produits High-Tech. C'est le cas aujourd'hui de l’excellent OnePlus 10T, dont le prix chute à 369 euros, au lieu de 729 euros à son lancement.

Avec son 10T, OnePlus semble avoir trouvé le bon dosage qui devrait ravir la plupart des utilisateurs et évite de faire exploser la facture. Sans grande faiblesse, il est un choix judicieux pour qui souhaitent un smartphone puissant, agréable en main et qui se charge rapidement. Une référence que nous recommandons chaudement, surtout maintenant que son prix est divisé par deux via cette offre.

Les points forts du OnePlus 10T

Un grand écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge très rapide de 150 W

Commercialisé au prix de 729 euros au lancement, le OnePlus 10T (8 Go + 128 Go) est à présent disponible à 399 euros sur AliExpress, mais un coupon vendeur de 30 euros à récupérer sur la page du produit permet d’obtenir ce smartphone à 369 euros seulement. Il y a aussi la version 256 Go du smartphone qui tombe à 429 euros avec le même procédé.

Un smartphone qui mise tout sur la puissance et la charge

Le OnePlus 10T brille dans deux catégories, à commencer par sa puissance. Ce modèle se montre performant grâce à la puce qu’il embarque, à savoir le Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive. Si cette configuration est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, elle est aussi très à l’aise pour faire tourner les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum, le tout sans broncher. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable via l’interface Oxygen OS basé sur Android 13.

Et grâce à sa batterie de 4 800 mAh, le 10T est capable de tenir la route sans souci pour une journée, mais moins avec de gros usages. Il se rattrape fortement avec sa charge rapide 150 W qui permet de récupérer plus de 80 % de l’autonomie en seulement 20 minutes.

Quelques concessions

Pour la partie photo, on retrouve deux modules assez classiques, un grand-angle avec capteur photo IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels et angle de 119,9°. Dans l’ensemble, le OnePlus 10T prend de bons clichés, tout à fait utilisables et maitrise tous les fondamentaux de la photographie sur smartphone. Toutefois, il est dommage de ne pas retrouver de téléobjectif que l’on pouvait trouver sur le OnePlus 10 Pro ou encore le partenariat avec Hasselblad.

Enfin, même s’il se trouve un cran en dessous du modèle Pro, il propose des caractéristiques qui restent tout à fait appréciables comme sa dalle AMOLED de 6,7 pouces, disposant d’une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro). L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés. Cependant, il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec un rendu des couleurs et une luminosité maximale excellente. On retrouve même un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus 10T.

Si vous souhaitez découvrir les autres téléphones de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour mieux choisir le OnePlus qui vous convient le mieux.

