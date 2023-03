La version sous Snapdragon 680 de la Lenovo Tab P11 (2022) chute à 120 € seulement

La tablette tactile Lenovo Tab P11 (2022) a un équivalent sur le marché chinois surnommé Xiaoxin et qui a l'avantage d'être beaucoup plus abordable que la version européenne. Les deux versions sont quasiment identiques, cela permet entre autres de mettre la main sur une tablette du milieu de gamme pour un tarif d'entrée de gamme. Et, grâce à l'anniversaire d'AliExpress, cette version chinoise de la Lenovo Tab P11 voit son prix passer de 299 euros à seulement 120 euros.

Alors attention, ce n’est pas exactement le Lenovo Tab P11 (2022) que l’on retrouve d’habitude sur les marchés européens dont il est question dans cet article. Il s’agit ici d’une version que l’on retrouve surtout sur le marché chinois, appelée plus communément Lenovo Xiaoxin Pad (2022) et qui fait montre de quelques différences avec la Tab P11. Mais ne vous inquiétez pas, ce produit est bel et bien livré depuis la France. Et, grâce à une promotion anniversaire sur AliExpress, cette tablette profite d’une réduction de quasiment 180 euros !

La Lenovo Xiaoxin Pad (2022) en quelques points

Un écran 2K LCD en résolution 2 000 x 1 200 pixels

Le performant processeur Snapdragon 860

Fonctionne sous Android 12 et offre les mêmes services que son équivalent européen

Au lieu de 299 euros habituellement, la Lenovo Xiaoxin Pad (2022) est maintenant disponible en promotion à 120 euros chez AliExpress.

Une tablette abordable mais avec quelques compromis

La tablette Lenovo Xiaoxin Pad (2022) a une première différence de taille avec le Lenovo Tab P11 (2022), et il s’agit de sa taille justement. On a ici un écran de 10,6 pouces et non de 11,5 pouces. On peut alors penser que la qualité d’affichage n’en sera que meilleure puisque la densité de pixels est plus élevée. Cependant, alors que le Lenovo Tab P11 a une dalle OLED, le Xiaoxin Pad n’a qu’une pauvre dalle LCD. Pour ce prix, il fallait bien sûr faire des compromis et ça passe d’abord par l’affichage.

Il y a un autre compromis au niveau de la caméra, même si ce n’est pas le critère le plus important quand on choisit une tablette. Alors que le Tab P11 dispose d’une caméra arrière de 13 Mpx, celle de la Xiaoxin Pad est de 8 Mpx. La connectivité est également laissée pour compte puisqu’on reste sur du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1 alors que la plupart des modèles à l’international sont déjà passés au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2.

Les bonnes performances du Snapdragon 860

Côté performances, le Xiaoxin Pad est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 860 à huit cœurs contre une puce MediaTek Helio G99 pour le Tab P11. Si l’Helio G99 se révèle être un bon processeur avec des performances qui le situe dans le milieu de gamme, le Snapdragon 860 est encore meilleur et vous permettra d’accomplir vos tâches sans souci de ralentissements, en particulier pour le gaming. Ce processeur est assisté par 4 ou 6 Go de RAM selon la version de la tablette. Quant au stockage, vous avez le choix entre un espace de 64 Go ou de 128 Go de stockage.

Concernant le logiciel, le Xiaoxin Pad tourne sous Android 12 et vous offre une expérience utilisateur classique, mais toutefois agréable. Enfin, aucun compromis n’a l’air d’avoir été fait sur l’autonomie. On a toujours une batterie de 7 700 mAh qui, alliée à l’efficience énergétique du Snapdragon 860, vous garantit une très bonne autonomie, d’autant plus qu’elle est compatible avec la recharge rapide QC3.0. Cette recharge présente l’avantage de remplir la batterie de 0 à 50 % en quelques minutes seulement, puis de baisser la tension jusqu’aux 100 %.

Afin de comparer le Lenovo Xiaoxin Pad (2022) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

