Roborock Q7 Max+ : ce robot aspirateur 2-en-1 avec station de vidage est à -50%

Avec sa station de vidage automatique, sa serpillère associée à une bonne puissance d’aspiration, le Roborock Q7 Max+ est un bon allié pour vous faciliter la corvée du ménage. Aujourd’hui, il ne coûte plus que 391,19 euros contre 759,99 euros habituellement.

Les aspirateurs robots de Roborock sont réputés pour leur efficacité et leur prix bien plus accessibles que chez la concurrence. Avec Q7 Max+, que ce soit sur place ou à distance, vous pouvez lancer le nettoyage en toute simplicité sans vous inquiéter du ménage des sols de votre logement. Et la bonne nouvelle, c’est que cet aspirateur robot lavant très complet avec une station de vidage coûte actuellement 370 euros de moins.

L’essentiel à retenir du Roborock Q7 Max+

Une bonne puissance d’aspiration

Accompagnée d’une serpillière pour laver les sols

Un système de cartographie efficace

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 759,99 euros, le robot aspirateur Roborock Q7 Max+ s’affiche à 471,19 euros sur le site d’AliExpress, mais en utilisant le code AEFR80, le prix passe à 391,19 euros.

Un système de nettoyage complet

Que ce soit les sols durs, moquettes, parquets, tapis, le Roborock Q7 Max+ s’en sort sur toutes les surfaces. Cela est permis grâce à sa puissance d’aspiration de 4 200 Pa ainsi que sa brosse en caoutchouc, accompagnée d’un balai rotatif lui permettant de récupérer la plupart des saletés et débris.

Il aspire non seulement la poussière, mais il fait aussi office de serpillère — pour éliminer les tâches incrustées. Grâce à 30 niveaux de débit d’eau, le robot va s’adapter pour éviter de mouiller par exemple un tapis. Sa grande force repose sur son dock de station de vidage. Pour vous faciliter le travail, le bac à poussière se vide automatiquement. La firme annonce 7 semaines avant de devoir vider le sac qui se remplace facilement.

Un aspirateur robot précis et endurant

Roborock propose sur sa série Q un système de cartographie LiDAR performant, qui a d’ailleurs déjà fait ses preuves sur sa série S. Le robot est capable de constituer une carte 3D précise de votre logement pour optimiser le nettoyage. Depuis l’application, il est possible d’y ajouter des meubles pour créer une représentation plus fidèle de votre foyer. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser les routines de votre aspirateur, planifier le nettoyage de certaines pièces à un créneau précis, ou encore interdire des zones.

Pour vous simplifier les choses, Roborock à combiner le bac à poussières (470 ml) et le réservoir d’eau (350 ml) en un seul bloc. Enfin, combiné à une batterie de 5 200 mAh, le Q7 Max+ est capable de nettoyer sans interruption pendant 3 heures, en couvrant une surface maximale de 300 m².

