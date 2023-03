Google Nest Hub : l’écran connecté de 2e génération est à -30 % chez la Fnac et Darty

Quand on parle d'enceinte connectée, on a le plus souvent en tête ces appareils en forme de galet ou de globe que l'on contrôle à la voix, à l'image des Echo d'Amazon et des HomePod d'Apple. Mais, on pense moins à ces enceintes équipées d'un écran tactile de la gamme des Google Nest Hub et qui proposent au moins autant de fonctionnalités. Vous pouvez vous en faire une idée en profitant de cette promotion sur le Google Nest Hub 2e génération dont le prix passe de 99,99 euros à 69,99 euros chez Darty et la Fnac.

On reprend la même formule et on rajoute deux trois petites nouveautés, tel aurait été pensé le dernier Google Nest Hub, la plus récente itération de la première génération de l’enceinte connectée avec un écran tactile. Le Google Nest Hub 2e génération reprend les mêmes caractéristiques de son prédécesseur et ajoute des capteurs de mouvement et de température ainsi qu’un audio amélioré. Il est d’ailleurs plus abordable en ce moment puisqu’il profite d’une ristourne de 30 %.

Le Google Nest Hub 2e génération en quelques points

Une enceinte connectée avec écran tactile

Une panoplie de fonctionnalités

Simple d’utilisation

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Google Nest Hub 2e génération est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez Darty ainsi que chez la Fnac.

Une enceinte connectée avec un écran tactile de 7 pouces

Le Google Nest Hub 2e génération se démarque des autres produits du marché avec son écran LCD de 7 pouces avec une résolution de 1 024 x 600 pixels. Ce n’est pas séduisant, mais cela a le mérite d’être pratique et de considérer les produits de ce type sous un tout autre angle. Vous pouvez ainsi visionner du contenu multimédia tel qu’une vidéo sur YouTube ou suivre une recette de cuisine. En revanche, vous ne pourrez pas regarder des séries en streaming avec et de toute manière, cela n’aurait aucun intérêt avec un écran de cette qualité.

Par rapport au Google Nest Hub première génération, ce modèle ajoute tout un tas de capteurs. Vous avez notamment un capteur de luminosité Ambient EQ, un capteur de température ainsi qu’un capteur Soli qui détecte les mouvements et la respiration, et qui permet ainsi un suivi du sommeil. Le Google Nest Hub 2e génération se voit également enrichi d’un nouveau haut-parleur large bande avec un transducteur de 43,5 mm qui améliore grandement l’audio avec comme résultat un son plus clair et plus puissant.

Un véritable assistant au quotidien

Cette enceinte connectée avec écran peut être utilisée de la même façon que les autres modèles : lancer de la musique, consulter la météo, programmer un réveil ou une minuterie, poser des questions ou encore contrôler les autres objets connectés de votre foyer. L’écran tactile lui permettra de réaliser d’autres tâches qu’une enceinte connectée traditionnelle ne serait pas capable de faire, comme regarder une vidéo ou avoir un œil sur votre palier si vous possédez une caméra connectée.

La principale nouveauté de ce Google Nest Hub 2e génération est le suivi du sommeil. Nous étions d’ailleurs la journée mondiale du sommeil ce 17 mars et les sondages sur le sujet sont clairs : de plus en plus de personnes sont sujettes à des troubles du sommeil. Grâce à son capteur Soli, le Google Nest Hub affichera chaque matin un bilan de votre nuit en se basant sur vos mouvements nocturnes, votre respiration et même vos ronflements, ainsi que sur la température et la luminosité ambiante. Vous pourrez ainsi adopter de meilleures habitudes selon vos résultats.

Ne vous inquiétez pas pour votre confidentialité, ce suivi se fait seulement avec un capteur radar et cette enceinte n’est de toute manière équipée d’aucune caméra.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Nest Hub 2e génération.

