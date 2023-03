Déjà abordable, la balance connectée de Xiaomi chute sous les 15 € aujourd’hui

Pour les personnes attentives à leur santé, les balances connectées sont un outil pratique puisqu'elles permettent de suivre plusieurs données intéressantes allant du calcul de l'IMC ou de la masse osseuse. Certains modèles sont autant abordables qu'une balance classique, et c'est le cas de la Body Composition Scale 2 de Xiaomi qui affiche en ce moment le prix de 14,99 euros grâce à une promotion sur AliExpress.

Dans le domaine de la high-tech, Xiaomi est décidément sur tous les fronts. Que ce soit pour les smartphones, les écouteurs sans fil, les trottinettes électriques, le constructeur chinois propose un large catalogue de produits à un bon rapport qualité-prix. Vous avez même des balances connectées à un tarif très abordable comme la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui profite d’une réduction de 20 euros sur son prix de lancement chez AliExpress.

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 en quelques points

Une balance connectée parmi les moins chères du marché

Jusqu’à 16 profils personnalisables

Quelques fonctionnalités pratiques

Lancée à 34,99 euros, mais aujourd’hui affiché à un prix barré de 29,99 euros, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est maintenant disponible en promotion à 14,99 euros chez AliExpress.

Une balance connectée conçue pour les (très grandes) familles

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 n’est pas la meilleure balance connectée du marché, certes, mais on saura se contenter de ce qu’elle offre à ce tarif. Quasi-itération du premier modèle paru en 2019, la Body Composition Scale 2 arbore un design similaire ainsi que quelques nouvelles fonctionnalités. Le poids n’est pas affiché sur un écran comme sur la plupart des balances mais sur une barre LED, ajoutant de la sobriété à son design. Une des nouveautés de ce modèle est l’ajout d’un plateau en verre sur le dessus.

Petite et discrète, elle saura trouver sa place dans un coin de votre salle de bain. Si vous avez une grande famille, et même une très grande, sachez que vous pouvez configurer jusqu’à 16 profils et les personnaliser selon si vous êtes un enfant ou un adulte. La plage de pesée s’étend de 100 grammes à 150 kilos, alors pourquoi ne pas l’utiliser également pour peser vos ingrédients lorsque vous cuisinez ? Enfin, elle fonctionne avec 4 piles AAA non fournies.

Une panoplie de fonctionnalités pratiques

Pour une utilisation sommaire, c’est comme pour une balance classique. Vous montez dessus et le poids s’affichera dans les quelques secondes. En revanche, elle peut manquer de précision, d’où le fait que ce ne soit pas la meilleure balance connectée du marché, comptez une marge d’erreur d’environ 50 grammes. Cette balance fait aussi impédancemètre, c’est-à-dire qu’elle peut calculer votre masse graisseuse, mais aussi votre masse musculaire, osseuse, hydrique, votre IMC ainsi que votre âge métabolique.

Pour suivre l’évolution de vos données, vous pouvez connecter votre smartphone Android ou iOS à la balance via l’application Mi Fit et en utilisant le Bluetooth. Les propriétaires d’un iPhone pourront même synchroniser Mi Fit avec l’application native Santé. Et si vous avez une montre connectée Xiaomi, vous pourrez y transférer les données de la balance. Il est donc simple de suivre assidument ces données pour ensuite adapter votre mode de vie et vos entraînements sportifs en conséquence.

Afin de comparer la Mi Body Composition Scale 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures balances connectées du moment.

