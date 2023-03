Pour surveiller votre domicile, ce lot de 3 caméras extérieures 1080p à -30 % est idéal

Les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Et, avec plus d’une caméra, la sécurité de votre domicile est bien assurée. D’ailleurs en ce moment, Amazon propose un kit de trois caméras connectées de la marque Eufy à 239 euros contre 329 euros de base.

Pour surveiller votre domicile à distance, les caméras de surveillance connectées sont toutes choisies pour tenir ce rôle. Elles rassurent et vous aident à garder un œil sur votre habitation en votre absence. Pour en disposer plusieurs, il faut parfois y mettre le prix fort, sauf aujourd’hui grâce à ce kit de trois caméras connectées Eufy 2C qui perd 27 % de son prix.

L’essentiel à retenir de ce kit

Trois caméras extérieures qui filment en 1080p

Alerte en temps réel de jour comme de nuit

Une autonomie de 6 mois

Habituellement à 329,99 euros, le kit de 3 caméras de surveillance Eufy Security Camera 2C est proposé en promotion à 239,99 euros sur Amazon.

Une caméra sans fil résistante et endurante

La Eufy Security Camera 2C est une caméra de surveillance conçue pour l’extérieur. Avec sa certification IP67, la caméra ne craint pas les intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides. Relativement compact, ce produit mise sur la discrétion, mais surtout sur une qualité de fabrication solide.

Au nombre de trois, ces caméras fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie de 180 jours, soit 6 mois d’utilisation d’après le constructeur. Assurez-vous de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur, pour faire fonctionner l’ensemble.

Bien équipées pour faire face aux intrusions

Une fois en route, la Eufy Security Camera 2C est capable de filmer en 1080p, avec un angle de vision à 140°. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. La caméra pourra également enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images en couleurs. Elle intègre même un projecteur qui éclairera la zone visée par la caméra, et qui dissuadera au passage les intrus. Toutes les trois sont capables de détecter les mouvements, et fonctionnent à travers l’application dédié.

Vous allez pouvoir recevoir des notifications, quand par exemple un mouvement est détecté. Autrement, il y sera possible de créer des « zones de détection », ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, car les caméras filment aussi une partie de la rue passante. C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Vous pouvez voir en direct le flux vidéo, mais aussi entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Alexa est aussi de la partie.

Et, si généralement, il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

