Amazon met en promo la JBL Xtreme 2 pour vos premières soirées de printemps

Le printemps est de retour et avec lui, le soleil et un temps plus clément. Il ne manque plus que des températures agréables et toutes les conditions sont réunies pour organiser des soirées dans son jardin ou dans un parc avec un DJ pour mettre de l'ambiance. Et, pourquoi ne pas devenir vous-même ce DJ en profitant de cette promotion sur l'enceinte Bluetooth JBL Xtreme 2 ? Durant les ventes flash du printemps d'Amazon, son prix passe de 199,99 euros à 149,99 euros, et ce, jusqu'au 29 mars.

Si vous avez envie d’emmener votre musique partout avec vous et d’en faire profiter votre entourage, misez sur une enceinte Bluetooth portable. Le constructeur américain JBL s’est taillé une place confortable sur ce marché et propose un catalogue d’enceintes portables de toutes les gammes et de tous les prix. Cette JBL Xtreme 2, par exemple, qui profite en ce moment des ventes flash du printemps d’Amazon avec une ristourne de 50 euros.

La JBL Xtreme 2 en quelques points

Un son puissant et de qualité

Une autonomie de 15 heures non-stop

Étanche pour être emmenée à la plage ou à la piscine

Au lieu d’un prix barré de 199,99 euros, la JBL Xtreme 2 est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros chez Amazon.

Une enceinte puissante et compacte

Avec ses dimensions de 28 cm de long et de 13 cm de hauteur et de profondeur, la JBL Xtreme 2 ne tiendra pas dans votre poche mais plutôt dans un sac. Grâce à sa sangle, vous pouvez également la porter autour de l’épaule ou au bout de la main comme si c’était un bagage. Mais ne vous fiez pas à sa petite taille, avec ses quatre haut-parleurs, deux tweeters pour les aigus et deux radiateurs de grave pour une puissance totale de 2 x 20 W, vous profiterez d’un son ample et inégalé avec des graves riches et profonds.

Grâce à l’application JBL Connect, vous pouvez même connecter vos enceintes ensemble et calibrer le son selon vos préférences grâce à un égaliseur. Avec la technologie Connect+, vous pouvez connecter plus de 100 enceintes entre elles pour des fêtes gigantesques. Enfin, la JBL Xtreme 2 peut servir d’intermédiaire entre vous-même et votre assistant vocal (Alexa, Google Assistant ou encore Siri) et même prendre les appels à la place de votre smartphone. Malgré un nombre de commandes physiques restreint, l’éventail de fonctionnalités est complet tout en restant dans la simplicité.

Elle ne craint ni les éclaboussures ni l’immersion

La JBL Xtreme 2 est aussi idéale pour être emmenée en vacances au bord de la plage ou dans une maison de vacances avec piscine. Conçue avec des matériaux robustes (plastique mat et tissu résistant), elle saura résister à la plupart des chocs et aux voyages mouvementés. Et avec sa certification IPX7, cette enceinte portable résiste aux éclaboussures ainsi qu’à l’immersion dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur et pendant 30 minutes maximum. Vous pouvez donc l’asperger sans craindre pour elle.

Enfin, la JBL Xtreme 2 embarque une batterie de 10 000 mAh qui est capable de tenir pendant 15 heures d’affilée. C’est parfait si vous avez prévu une soirée jusqu’au petit matin ou pour plusieurs après-midis de suite au bord de la piscine. Mais elle ne se recharge pas aussi rapidement qu’un smartphone, il vous faudra environ 3 heures et demie pour refaire le plein. Petit bonus : cette enceinte est dotée d’un décapsuleur ! Nous vous rappelons cependant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et que sa consommation doit être modérée.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

