Xiaomi Smart Band 7 Pro : ce bracelet connecté premium est à -25 % sur Amazon

Sur le marché des bracelets connectés, Xiaomi occupe une place importante. Son Smart Band 7 Pro est un bon tracker pour suivre vos activités et se négocie aujourd’hui à seulement 75 euros au lieu de 99 euros à sa sortie.

Pour vous aider à suivre vos activités sportives, mais également garder un œil sur votre santé, les bracelets connectés sont de bonnes alternatives moins chères aux wearables. Ces petits accessoires sont bourrés de fonctionnalités, comme le Smart Band 7 Pro de Xiaomi. La firme chinoise a d’ailleurs pour la première fois intégré une puce GPS pour un suivi plus précis. Il a de sérieux avantages, notamment son prix qui devient plus accessible après 25 euros de remise.

Les points forts du Smart Band 7 Pro

Un large écran Amoled de 1,64 pouce

Une puce GPS intégrée pour un meilleur suivi

Un suivi d’activités efficace et une bonne autonomie

Initialement à 99,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 Pro voit son prix baisser à 75 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Smart Band 7 Pro au meilleur prix ?

Un écran plus élargit pour plus de confort

Pour la version Pro de son Smart Band 7, Xiaomi tente de se rapprocher un peu plus des smartwatch en proposant un écran de 1,64 pouce. À titre de comparaison, le modèle classique propose une dalle de 1,62 pouce. Un léger gain qui améliore le confort de lecture et rend la navigation beaucoup plus facile, et plus agréable.

La dalle est toujours Amoled avec une définition de 280 × 456 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce. Autrement, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est certifié 5 ATM et peut donc, sur le papier, être utilisé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pour les matériaux, Xiaomi a opté pour un boîtier en plastique avec des bordures métalliques et d’un bracelet en polyuréthane, qui peut également être changé avec un modèle en cuir.

Un suivi efficace, plus précis

Du côté des mesures de santé, le modèle Pro dispose d’un cardiofréquencemètre et d’une analyse de la saturation en oxygène dans le sang. Il propose aussi un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées. Mais là où Xiaomi s’améliore, c’est en intégrant une puce GPS qui va permettre d’obtenir un meilleur suivi de la géolocalisation.

Son bracelet haut de gamme offre également des programmes sportifs aux utilisateurs qui pourront ainsi paramétrer différents types d’entraînements. La marque assure un total de 117 sports qui peuvent être suivis depuis son Smart Band 7 Pro. Quant à l’autonomie du bracelet, le fabricant promet jusqu’à 12 jours d’utilisation en mode « classique » et 6 jours en mode « intense ». Pour la recharge, le bracelet est capable de récupérer la totalité de sa batterie en une heure. À noter que le tracker est compatible avec l’assistant Alexa.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2023 ?

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes flash du printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.