Razer Kishi : cette manette de jeu parfaite pour smartphone est à -31 %

L'une des raisons du succès des jeux mobiles est le côté pratique, le fait d'avoir à disposition partout où vous allez vos jeux quand vous avez une ou deux heures à tuer. Alors imaginez pouvoir jouer à vos jeux Xbox directement sur votre smartphone, c'est le principe même du cloud gaming et certains accessoires comme la manette Razer Kishi sont dédiés à cela. Cette dernière profite d'ailleurs des ventes flash du printemps d'Amazon et voit son prix descendre à 39,99 euros dans sa version pour Android.

Croyez-le ou non, mais le marché du jeu mobile rapporte beaucoup plus que ceux sur console et PC réunis, c’est moins évident pour le marché du cloud gaming en revanche, mais le côté pratique de ces manettes pour smartphone sauve la mise. Car en plus de pouvoir jouer aux jeux du Play Store, vous pouvez avoir accès au catalogue Xbox avec cette manette Razer Kishi pour smartphone Android. Avec les ventes flash du printemps d’Amazon, cet accessoire bien pensé profite d’une réduction de 31 %.

Les choses à retenir sur la Razer Kishi pour Android (2020)

Une ergonomie bien pensée

Compatible avec de nombreux appareils

Port USB-C intégré

Au lieu d’un prix barré de 58,32 euros, la Razer Kishi pour Android (2020) est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Amazon.

Jouez sur votre smartphone à des jeux Xbox avec des Joy-Con

La Razer Kishi s’étend de part et d’autre de votre smartphone pour assurer une prise en main confortable et fait ainsi penser aux Joy-Con de la Nintendo Switch. Quant aux commandes, les connaisseurs verront là une organisation similaire à celle des manettes Xbox avec un joystick de chaque côté, une croix directionnelle et les quatre boutons A, X, B, Y. Vous avez également des gâchettes sur la tranche supérieure ainsi que deux boutons d’action et un bouton Home.

L’ergonomie est bien pensée et a un côté rassurant dans le sens où on s’y retrouve facilement, cette manette est également simple d’installation, mais on peut pester sur le fait qu’il faille enlever la coque du smartphone pour cela. Étant donné qu’elle se replie sur elle-même, la Razer Kishi se range facilement dans un sac pour être transportée partout où vous allez. Elle dispose même d’un port USB-C pour pouvoir être utilisée pendant la recharge du smartphone. Le seul point noir au tableau est l’utilisation de plastique cheap dans la finition.

Pour le jeu mobile, mais aussi l’émulation et le cloud gaming

Une fois la Razer Kishi connectée à votre smartphone (vous avez d’ailleurs une liste des appareils compatibles ici), vous pouvez jouer avec sur vos jeux mobiles, mais aussi avoir accès aux différents services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass et GeForce Now. La manette fonctionne également avec des émulateurs comme RetroArch pour rejouer à d’anciens titres et retomber en enfance. La Razer Kishi vous permet ainsi d’avoir une véritable console de poche à portée de main partout où vous allez.

Sachez également qu’une autre version de la Razer Kishi est dédiée aux iPhone et fonctionne avec Apple Arcade. Les consoles portables et les jeux mobiles ayant de plus en plus le vent en poupe, vous auriez raison de vous laisser tenter, ne serait-ce que pour l’aspect pratique de cette manette. Amateurs de jeux mobiles, de jeux rétro ou de cloud gaming, vous serez servis !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Razer Kishi pour Android (2020).

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

