Kindle Scribe : Amazon baisse enfin le prix de sa liseuse premium avec stylet

Dernière liseuse en date d’Amazon, la Kindle Scribe garde le concept de ses consœurs, mais ajoute un stylet afin de prendre des notes, ou bien réaliser des croquis, par exemple. Une liseuse complète dont le prix s’adoucit aujourd’hui à 309,99 euros au lieu de 369,99 euros de base.

Les Kindle sont des liseuses de références sur le marché. Amazon dispose d’une gamme à la fois soigné et complète pour un rapport qualité-prix excellent. Le constructeur continue d’en créer et va plus loin dans le concept en présentant sa récente Kindle Scribe. Un modèle qui reprend les lignes des générations précédentes, mais qui apporte un stylet pour s’utiliser en quelque sorte comme une tablette. Aujourd’hui, elle devient plus accessible en perdant 16 % de son prix.

La Kindle Scribe, c’est quoi ?

Un grand écran E-Link de 10,2 pouces

Livrée avec un stylet

Une autonomie solide

Avec un prix barré à 369,99 euros, la liseuse Kindle Scribe d’Amazon bénéficie de 16 % de remise et s’affiche désormais à 309,99 euros sur le site du géant américain.

En alternative moins chère, la Kindle Paperwhite 2021 est actuellement à 94,99 euros contre 139,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Kindle Scribe d'Amazon.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Kindle Scribe au meilleur prix ?

Une liseuse presque comme les autres

La Kindle Scribe dispose d’un écran d’une diagonale de 10,2 pouces. Elle est donc assez grande face aux autres modèles de la marque, qui eux possèdent une dalle autour de 6 à 7 pouces. Cela n’enlève en rien sa compacité, puisqu’elle offre des petites dimensions, (196 × 229 × 5,8 mm) pour être facilement transporté durant vos trajets, dans les transports par exemple.

Elle assure une bonne préhension en main, mais surtout un bon confort de lecture de jour comme de nuit grâce à son éclairage et sa luminosité qui s’adapte à l’environnement. La firme ajoute un écran Paperwhite sans reflets de 300 PPP, pour rendre un effet comme sur du papier. Sa particularité est qu’elle dispose d’un stylet pour que vous puissiez écrire dessus et l’utiliser en quelque sorte comme une tablette.

Pratique et endurante

Sur ce grand écran E-Link, il sera alors possible de prendre des notes. La marque précise que l’accessoire est prêt à l’emploi pour vous aider, il n’y a même pas besoin de charger ce dernier. Pour éviter de le perdre, il s’accroche magnétiquement sur le côté de la liseuse. D’ailleurs, le stylet comprend une gomme et un bouton Raccourci permettant de basculer facilement du mode crayon au mode surligneur, et bien plus.

Son grand écran vous offre assez d’espace pour prendre des notes ou dessiner des croquis, tout en donnant la même sensation et la même fluidité que lorsque vous écrivez sur du papier. Vous pourrez aussi prendre des notes sur des PDF ou des documents Word. Et ce, tout en pouvant fonctionner pendant plusieurs semaines sans être rechargée. Enfin, elle est livrée avec 16 Go de stockage afin de stocker une grande quantité de livres au format numérique. À noter, elle dispose d’une une connectique USB-C pour la charge et le transfert de données.

