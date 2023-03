Le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus 1 To n’a jamais été moins cher sur Amazon

Les SSD NVMe, compacts et faciles à installer, sont des solutions idéales pour booster les performances de votre ordinateur. L'un des meilleurs représentants de cet appareil, le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus, est d'ailleurs disponible à 69 euros, soit son prix le plus bas sur Amazon, durant les ventes flash organisées par le site.

Plus compacts et plus performants que les SSD au format 2,5 pouces, les SSD NVMe M.2 cumulent les avantages. Ils sont même bien souvent le premier choix de celles et ceux qui souhaitent donner un bon coup de fouet à leur ordinateur. Le Samsung 970 EVO Plus est l’un des SSD NVMe que l’on recommande les yeux fermés, notamment en raison de ses débits excellents, de son endurance et de son prix abordable. Actuellement, le modèle de 1 To est même encore moins cher que d’habitude puisqu’il coûte moins de 70 euros pour la première fois sur Amazon à l’occasion de ses ventes flash du printemps.

Les avantages du SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus

Une excellente vitesse de transferts

Une capacité de stockage confortable

Plus économe en énergie

Le plus souvent affiché aux alentours de 80 euros, le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus 1 To est en ce moment disponible à 69 euros sur Amazon. Il s’agit de son prix le plus bas sur la plateforme.

Des performances supérieures aux SSD classiques

Comme indiqué plus haut, les SSD internes NVMe sont beaucoup plus rapides que les SSD classiques SATA au format 2,5 pouces. Ils atteignent ainsi des vitesses supérieures, ce qui est tout à fait adapté aux gamers qui souhaitent réduire correctement les temps de chargement durant les sessions de jeu. De plus, les SSD NVMe sont beaucoup moins énergivores. Avec leur format M.2 2280, ils sont aussi beaucoup plus faciles à installer dans les ordinateurs.

En ce qui concerne le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus présenté ici, ce dernier propose des vitesses de transfert très confortables : 3500 Mo/s en lecture et jusqu’à 3300 Mo/s en écriture. C’est tout simplement excellent pour démarrer votre système d’exploitation de façon rapide, ainsi que pour lancer vos logiciels sans encombre. L’expérience utilisateur sera bien fluide et les temps de chargement fortement réduits, comme un bon SSD est supposé le faire.

Une grande capacité de stockage

Le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus est idéal pour celles et ceux qui ont un grand nombre de fichiers, jeux ou encore logiciels à enregistrer, puisqu’il propose pas moins de 1 To de stockage.

Enfin, le Samsung 970 EVO Plus s’accompagne également du logiciel Samsung Magician, utile pour la gestion du SSD. Vous pourrez par exemple y installer des mises à jour pour booster sa performance et sa stabilité, ainsi que sélectionner des options de sécurité.

