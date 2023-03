Besoin d’argent ? Monabanq fait péter la barre des 200 € de prime à l’ouverture

Monanbanq n'est pas une banque en ligne avare quand il s'agit d'accueillir de nouveaux clients, pauvre en est avec cette nouvelle prime à l'ouverture avec jusqu'à 200 euros offerts. Il ne reste plus que quelques jours pour en profiter.

Après un calme relatif en début d’année, voilà que les banques en ligne daignent enfin dégainer leurs offres de bienvenues, avec souvent de bien belles surprises. C’est le cas de Monabanq qui revient en force aujourd’hui avec une prime à l’ouverture de compte pouvant aller jusqu’à pas moins de 200 euros. Une offre limitée dans le temps et réservée aux nouveaux clients.

L’offre Monabanq en 4 points clés

Pas de condition de revenu

Carte Visa accessible à partir de 2 euros/mois

Une application complète et intuitive

Compatible Apple Pay

Jusqu’au 5 avril 2023, cette offre de Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 200 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Une banque en ligne qui s’adresse à tous

Aux côtés des acteurs historiques du marché comme Boursorama ou Hello Bank. Monabanq est une banque en ligne qui a tout à fait sa place. Il s’agit d’une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, elle profite donc d’un réseau bancaire sérieux et fiable. Du côté des offres, même si Monabanq ne propose pas d’offre gratuite, elle compte sur des cartes peu chères pour se démarquer, et ce, quel que soit le type de compte choisi. Le premier palier Pratiq + est à 3 euros par mois et les offres Uniq et Uniq+ sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Dans tous les cas, chaque carte bénéficie de la police d’assurance et des garanties VISA.

Avec une emphase sur le service client

Fortement mis en avant par Monabanq, sa grande force réside dans son service client, déjà élu « Service client de l’année » pour 2023, comme c’est le cas depuis maintenant plus de 5 ans.

L’application est également au centre de l’expérience bancaire de Monabanq avec l’intégration des outils Google notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité. On retrouve par ailleurs un onglet de catégorisation automatique de dépenses qui permet de suivre avec précision ses finances. Enfin, l’application est compatible Appel Pay et Paylib, mais Google Play manque malheureusement encore à l’appel.

Comment bénéficier de la prime de 200€ Monabanq ?

Pour pouvoir bénéficier de l’offre en cours, vous devez renseigner toutes les informations possibles sur le formulaire d’inscription ainsi que les informations bancaires de votre établissement régulier et effectuer un premier virement sur le nouveau compte Monabanq une fois celui-ci créé. Quand vous recevrez votre carte, il faudra, lors des 8 premiers mois, effectuer 10 opérations bancaires chaque mois. Vous serez crédité de 10 euros par mois si les conditions sont remplies, pour un total de 80 euros donc. 40 euros supplémentaires seront appliqués dans le cas d’un choix d’une carte VISA Premier et sont crédités le mois suivant la souscription, si les mêmes conditions ont été validées jusque-là. Enfin, 80 supplémentaires seront versés pour toute utilisation du service de domiciliation bancaire à l’ouverture de votre premier compte Monabanq. Retrouvez les conditions complètes chez Monabanq.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Monabanq.

