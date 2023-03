Xiaomi Poco M5s : ce smartphone abordable avec un écran AMOLED passe sous les 170 €

Sous-marque de Xiaomi, Poco est spécialisé dans les smartphones d'entrée et de milieu de gamme capables de proposer une expérience utilisateur plus que correcte. Lors de la rentrée 2022, le constructeur chinois a lancé une nouvelle gamme avec le Poco M5 et le M5s et durant les ventes flash du printemps d'Amazon, le M5s voit son prix passer de 229,90 euros à 164,37 euros.

Quand bien même certains smartphones proposés par Xiaomi sont à des prix très abordables, cela ne veut pas pour autant dire que c’est de la camelote. Le constructeur chinois s’évertue à proposer des produits au meilleur rapport qualité-prix possible, vous pouvez donc dépenser dans les 200 euros et repartir avec un smartphone plus que correct. Vous pouvez vous en faire une idée avec ce Poco M5s, d’autant plus qu’il profite d’une promotion d’environ 65 euros sur Amazon en ce moment.

Le Xiaomi Poco M5s en bref

Un écran AMOLED en Full HD+.

Un rapport performances/prix honnête.

Une batterie de 5000 mAh pour une autonomie honorable.

Au lieu de 229,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco M5s est maintenant disponible en promotion à 164,37 euros chez Amazon.

Un écran rehaussé dans cette version S

Le Xiaomi Poco M5s est un smartphone d’entrée de gamme pour qui les apparences comptent, en atteste ce superbe écran AMOLED de 6,43 pouces que l’on retrouve en général sur les modèles haut de gamme de Samsung ou OnePlus. Celui-ci est en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et doit se contenter d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De l’autre côté, le M5 dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais est doté d’un affichage LCD.

À l’arrière, sur un module photo plus épuré que sur le M5, nous avons un capteur principal de 64 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4) ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4). À l’avant, c’est un capteur frontal de 13 Mpx qui vous permettra de prendre des selfies. Les clichés obtenus sont tout à fait corrects, le Poco M5s ne fait pas des folies, mais on peut saluer sa polyvalence et la précision des couleurs dans de bonnes conditions de lumière.

Un SoC taillé pour le multitâche et le gaming

Le Xiaomi Poco M5s fonctionne avec un processeur à huit cœurs MediaTek Helio G95 assisté de 4 Go de RAM LPDDR4X. Même s’il est un peu plus lent que le processeur du M5 qui embarque un Helio G99, il fait l’affaire pour les tâches simples et même lancer quelques jeux en 3D à 60 FPS, en revanche, il s’essouffle rapidement pour le multitâche. On a des performances inégales selon ce que vous lui demanderez, mais pour un smartphone dans la tranche des 200 euros, cela reste correct.

Pour finir, on en vient à l’ autonomie, souvent le point fort des smartphones d’entrée de gamme, mais surtout la spécialité de Xiaomi. Ce Poco M5s embarque une batterie de 5000 mAh qui pourra durer une journée entière. D’un côté, c’est honorable, de l’autre ça aurait pu être mieux puisque le SoC Helio G95 consomme beaucoup, même en mode veille. Vous pouvez au moins compter sur une recharge rapide 33 W qui refera le plein des deux tiers de votre batterie en 30 minutes chrono.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18 h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23 h 59.

