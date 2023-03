Le MacBook Air 2022 avec sa puce M2 n’a jamais atteint un prix aussi bas sur Amazon

Les MacBook sont sans conteste d'excellents ordinateurs portables mais difficilement recommandables à cause de leur prix. Quelques promotions les rendent plus accessibles et ce MacBook Air 2022 avec sa puce M2 en a lui aussi déjà profité. Mais cette promotion-ci est particulière puisque ce MacBook n'a jamais atteint un prix aussi bas sur Amazon, passant de 1499 euros à 1299 euros.

Le MacBook Air 2022 détonne avec les performances de sa puce M2, son autonomie et son design aussi séduisant qu’épuré, mais à 1500 €, c’est compliqué de se remettre financièrement de cet achat. D’autant plus que ces produits ne font pas tous les jours l’objet d’une promotion, sauf aujourd’hui où ce MacBook Air a atteint un prix historiquement bas sur Amazon. En ce moment, vous pouvez mettre la main sur ce laptop excellent en profitant d’une réduction de 200 €.

L’Apple MacBook Air 2022 M2 en bref

Les performances excellentes de la puce M2

Une autonomie de compétition

Un écran et un design toujours aussi bien soignés

Au lieu de 1499 euros habituellement, le MacBook Air 2022 M2 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1299 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Air 2022 M2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Air 2022 M2 au meilleur prix ?

Un MacBook léger comme l’air

Alors qu’on avait jusque-là l’habitude d’un design épuré et froid, le MacBook Air 2022 signe une rupture avec quelques changements. Rien de révolutionnaire, mais on pensait les MacBook si intangibles sur ce critère que cela méritait d’être signalé. Le MacBook Air 2022 arbore cette fois des bords amoindris autour de l’écran, une nouvelle encoche sur le front et un nouveau système de haut-parleurs dissimulés sous la charnière. La connectique du châssis est cependant toujours aussi peu fournie avec un connecteur MagSafe, un port jack 3.5 mm et deux ports USB-C Thunderbolt 3.

L’écran de 13,6 pouces ne change pas, on retrouve une fois de plus la technologie Liquid Retina qui propose une excellente résolution et une définition de 2560 x 1664 pixels. Le MacBook Air 2022 est cependant en deçà de ses concurrents sur ce terrain, notamment à cause d’une température des couleurs un peu trop froide ainsi qu’une luminosité et un rapport de contraste corrects, mais sans plus. Il est également dommage que l’écran soit sensible aux reflets du soleil, surtout à ce prix-là…

Des performances excellentes, sans toutefois révolutionner

Qui dit nouvelle génération de MacBook dit nouvelle puce, l’Apple M2 entre en scène et promet plus d’efficacité avec son CPU à 8 cœurs et son GPU pouvant comporter jusqu’à 10 cœurs. On change aussi de mémoire vive avec le passage à la LPDDR5. La puce est assistée par 8 Go de RAM est un espace de stockage de 256 Go. Si les performances restent exceptionnelles et plus élevées que la puce M1, ça n’impressionne plus autant qu’avant. De plus, le SSD de 256 Go serait plus lent que les autres modèles de la gamme, même si ça ne se ressent pas à l’usage.

Finissons sur l’autonomie qui reste décidément le gros atout des MacBook. Celui-ci dispose d’une batterie de 52,6 Wh capable d’une autonomie impressionnante. Vous tiendrez facilement une journée d’usage et peut-être même deux si votre utilisation est modérée. Enfin, nous avons estimé que la recharge rapide peut atteindre un maximum de 72 W, ce qui permet de refaire le plein des deux tiers de la batterie en l’espace d’une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air 2022 M2.

Pour aller plus loin

Afin de comparer l’Apple MacBook Air 2022 M2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs Mac et MacBook du moment.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).