Nvidia : une RTX 3060 à prix bas, c’est possible grâce à cette offre !

Depuis peu, le marché des cartes graphiques a connu des baisses de prix drastiques. En effet, la pénurie ne devient plus qu'un souvenir et le minage n'est plus aussi lucratif qu'avant avec la chute des cryptomonnaies. Il est donc tout à fait normal de retrouver la RTX 3060 à seulement 339,90 euros, un prix historiquement bas.

Nvidia commercialisait il y a quelques mois ses nouvelles cartes graphiques de la série RTX 4000, des composants surpuissants, mais à un tarif indécent. Aucun jeu ni aucune machine grand public n’est encore capable de les exploiter dans ses derniers retranchements, elles n’ont donc aucun intérêt par rapport aux GPU haut de gamme des RTX 3000. Si vous n’avez pas le budget et que vous n’avez pas non plus besoin d’une puissance à tout casser, vous pouvez vous tourner vers cette RTX 3060 qui est actuellement en promotion.

La Nvidia GeForce RTX 3060 en bref

Un des GPU les plus abordables de la série RTX 3000

Pour faire tourner les jeux en Full HD et même en QHD

Tous les avantages Nvidia

Alors qu’on la retrouve entre 350 et 400 euros chez les principaux marchands, la GeForce RTX 3060 est maintenant disponible dans sa version Zotac Twin Edge LHR en promotion à 339,90 euros chez Grosbill.

La carte graphique du milieu de gamme de Nvidia

Si vous montez vous-mêmes votre PC ou que vous ayez tout simplement besoin d’une nouvelle carte graphique, cette RTX 3060 fera l’affaire. Cette version reprend les caractéristiques préconisées par Nvidia avec 3584 cœurs CUDA cadencés à 1320 Mhz et jusqu’à 1777 Mhz en mode boost. Elle dispose également de 12 Go de VRAM GDDR6, d’une interface 192 bits et est capable d’atteindre une consommation maximale de 200 W, bien que notre test n’ait pu atteindre qu’un pic de 170 W. Cela présage tout de même une bonne puissance.

Au niveau de la connectique, nous avons ce qui se fait de mieux avec un port HDMI 2.1 permettant le jeu en 4K 120 FPS ainsi que trois ports DisplayPort 1.4. Enfin, une carte graphique digne de ce nom se doit d’avoir une dissipation de chaleur efficace. Même si elle ne déploie pas autant de puissance que ses aînées, la RTX 3060 se base sur un système de refroidissement IceStorm 2.0 qui allie deux ventilateurs de 90 mm et un dissipateur thermique en aluminium.

Un GPU qui rend les derniers titres accessibles en FHD

La RTX 3060 s’adresse aux joueurs exigeants, mais pas trop non plus. Avec elle, vous pourrez jouer aux derniers titres en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et même en QHD (2 560 x 1 080 pixels) à condition de faire quelques compromis sur les FPS. Nous avons soumis ses performances à l’épreuve et même si elle s’en tire logiquement moins bien que la RTX 3060 Ti et la RTX 3070, elle fait mieux que la RTX 2070, marquant ainsi une rupture avec la génération précédente.

L’avantage d’une carte graphique Nvidia, c’est aussi la possibilité d’avoir accès à toutes les fonctionnalités RTX, à savoir le ray-tracing qui améliore grandement les effets de lumière au niveau de ses interactions avec l’environnement, de la réflexion et de la réfraction. Vous avez aussi le DLSS qui est une intelligence artificielle qui améliore la fluidité tout en conservant la qualité graphique de votre jeu. Ces features sont à utiliser avec parcimonie, car les utiliser toutes en même temps serait porter un gros coup sur le nombre de FPS.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3060.

Afin de comparer la GeForce RTX 3060 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD du moment.

