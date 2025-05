Ce nouvel aspirateur robot ultra-efficace déjà en promo va soulager votre quotidien

Avec l’arrivée des beaux jours, les allées et venues à l’intérieur vont se multiplier, salissant votre foyer. Pour pallier cela, un robot autonome peut s’avérer pratique et très utile ! Surtout quand ils profitent d’une petite réduction, comme l’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni qui passe de 899 à 799 euros sur Amazon.

Présenté en janvier 2025, voilà que le nouvel aspirateur autonome avec sa station de nettoyage Deebot T50 Pro omni est déjà en promotion. Doté d’une technologie anti-enchevêtrement et de nettoyage des bords, en plus des fonctions de base de ce type d’appareil, ce robot aspirateur autonomie signé Ecovacs est un sérieux atout pour garder votre intérieur propre et sain, surtout avec cette réduction de 100 euros chez Boulanger.

Les points forts de l’Ecovacs Deebot T50 Pro Omni

Sa puissance d’aspiration de 15 000 Pa

Capacité de nettoyage d’environ 250 m² avec une seule charge

Technologie anti-enchevêtrement et de nettoyage des bords

Au lieu de 899 euros, l’Ecovacs Deebot T50 Pro omni est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros chez Amazon et sur le site Darty.

Nettoyage puissant et design ultra-fin

S’il y a bien un point sur lequel le Deebot T50 Pro Omni se distingue, c’est bien par sa puissance d’aspiration puisqu’il dispose d’une capacité impressionnante de 15 000 Pa. De quoi éliminer efficacement la poussière, les débris et les poils d’animaux sur tous types de sols. Et pas d’inquiétude pour les cheveux et poils qui pourraient s’enrouler plus autour de la brosse parce qu’il est doté de la technologie ZeroTangle 2.0 qui vise justement à réduire ce risque, afin d’assurer une performance optimale.

Avec une hauteur de seulement 81 mm, ce robot ultra-fin passe partout. Il accède en effet facilement sous les meubles bas, garantissant un nettoyage complet même dans les zones difficiles d’accès. Mais il ne se limite pas aux sols. Grâce à la technologie TruEdge 2.0, le T50 Pro Omni nettoie au plus près des murs et dans les coins, assurant une couverture de nettoyage de 100 % sans zones oubliées.

Autonomie et hygiène optimales

Équipé de la technologie AIVI 3D 3.0, le robot reconnaît et évite bon nombre d’objets domestiques avec une précision de 1 mm. Là encore, pour assurer un nettoyage optimisé de son environnement, à la fois fluide et sans encombre. Mais surtout, la fonction de re-mop automatique détecte les taches tenaces et effectue un second passage pour un sol impeccable. Que demander de plus ?

Que l’appareil se nettoie automatiquement ? C’est possible grâce à sa station Omni : l’expérience de nettoyage entièrement est automatisée. La station vide automatiquement le bac à poussière, lave les serpillières à l’eau chaude à 70 °C, les sèche à l’air chaud à 45 °C et ajoute automatiquement la solution de nettoyage, garantissant ainsi une hygiène irréprochable sans intervention manuelle. Autrement dit, elle fait tout pour vous ou presque. Vous devrez tout de même changer les bacs d’eau et le sac à poussière. Et oui… Et comme si cela n’était pas déjà suffisant, Ecovacs Deebot T50 Pro Omni intègre l’assistant vocal Yiko qui permet de le contrôler à la voix.

