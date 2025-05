De 799 € à 249 € : l’aspirateur balai haut de gamme de Samsung devient un excellent deal

Le Samsung Jet 95 Premium, c’est l’arme fatale pour ne plus subir les poussières sous le canapé ni les poils dans les coins. Une puissance d’aspiration rare pour ce format, avec une filtration sérieuse et des finitions haut de gamme. Et après une offre de remboursement, ce balai qui à sa sortie coutait 799 euros passe à 249 euros sur Cdiscount.

Dans l’imaginaire collectif, Samsung rime souvent avec smartphones et Ă©crans 8K. Pourtant, le gĂ©ant sud-corĂ©en est bien plus qu’un fabricant de Galaxy et de dalles QLED. Depuis plusieurs annĂ©es, il s’est imposĂ© aussi comme un acteur sĂ©rieux de l’électromĂ©nager premium. Du frigo connectĂ© Ă la machine Ă laver intelligente, en passant par des aspirateurs balais qui rivalisent avec les rĂ©fĂ©rences du genre comme c’est le cas du Jet 95 Premium qui aujourd’hui perd 550 euros sur le prix de lancement sur le site marchand de Cdiscount.

Les bons points du Jet 95 Premium VS20C95EFTB

Une puissance d’aspiration de 210 AW

Un système de filtration multicouche

De nombreux accessoires inclus (brosse pour animaux, serpillère, brosse slim action LED…)

Au lieu de 799 euros lors de son lancement, le Jet 95 Premium VS20C95EFTB est aujourd’hui disponible en promotion Ă 249 euros sur Cdiscount après une ODR.

Un moteur qui fait le ménage, pour de vrai

Samsung n’a pas juste collé un gros chiffre sur la boîte. Les 210 AirWatts de puissance d’aspiration délivrée par le moteur numérique tournant à 135 000 tours/minute font la différence, surtout sur tapis et moquettes épaisses. Le Jet 95 Premium avale la saleté en profondeur, sans perte de puissance, même quand le bac se remplit.

Le système de filtration à 5 couches est digne d’un purificateur : il capte 99,999 % des particules fines, poussières et allergènes, le tout certifié par SLG et British Allergy Foundation. Et comme les filtres sont lavables, pas besoin de dépenser tous les six mois pour les remplacer.

La brosse principale, motorisĂ©e, pivote Ă 180° et se faufile dans les coins. Et Samsung n’oublie pas les dĂ©tails : embouts fournis, suceur plat, minibrosse LED pour rĂ©vĂ©ler la poussière, une double brosse spray permettant de laver (avec les disques humides fournis), et mĂŞme un support intelligent qui recharge et organise tout ça en un clin d’Ĺ“il.

Endurant, modulaire et sans tracas

Le Jet 95 Premium est pensé pour le ménage marathon, pas juste les petits coups du soir. Sa batterie amovible offre jusqu’à 1 heure d’autonomie, et peut être doublée avec une seconde batterie si besoin. La gestion d’énergie est optimisée, avec 4 vitesses d’aspiration bien équilibrées (min, mid, max et jet).

CĂ´tĂ© confort, la station de charge verticale permet de ranger et recharger l’appareil sans l’accrocher au mur. Pratique pour ceux qui n’ont pas envie de percer ou de bricoler. L’écran LED sur le manche donne en temps rĂ©el l’état de la batterie, le mode utilisĂ© et les Ă©ventuelles erreurs ou les blocages de l’aspiration.

Avec ses 2,51 kg seulement, il reste maniable même en hauteur, et la technologie Jet Cyclone évite l’encrassement prématuré du moteur. C’est l’outil d’un quotidien bien tenu, sans effort ni compromis.

Afin de comparer le Samsung Jet 95 Premium avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter nos tests des meilleurs aspirateurs balais du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.