Samsung dévoile enfin la date de lancement du Galaxy S25 Edge et confirme quelques caractéristiques

Samsung vient d’officialiser la date de présentation de son très attendu smartphone ultra-fin.

Samsung Galaxy S25 Edge

Le Galaxy S25 Edge sera dévoilé lors d’un événement virtuel « Unpacked » le lundi 13 mai à 2h du matin heure de Paris. Cette annonce met fin à une partie du mystère entourant ce nouveau modèle, dont l’existence avait été confirmée dès janvier par le géant coréen.

Un smartphone fin mais ambitieux

Contrairement aux rumeurs qui circulaient, Samsung a clairement confirmé le nom de l’appareil : il s’agit bien du Galaxy S25 Edge. Dans un article de blog accompagnant l’annonce, l’entreprise affiche de grandes ambitions pour ce modèle, déclarant qu’il « établit une nouvelle norme en matière de smartphones » et qu’il « ouvre une nouvelle ère de croissance pour l’industrie mobile« .

Malgré sa finesse qui constitue sa caractéristique principale, le S25 Edge ne fera pas l’impasse sur la photographie. Samsung confirme qu’il embarquera un capteur principal de 200 mégapixels, identique à celui du Galaxy S25 Ultra, le modèle premium de la gamme actuelle.

Le constructeur promet que l’appareil combinera « performances dignes d’un produit haut de gamme et portabilité supérieure« , se distinguant ainsi de la stratégie d’Apple pour son futur iPhone 17 Air. Selon les rumeurs, ce dernier pourrait se contenter d’un seul capteur photo et d’un mélange de caractéristiques premium et d’entrée de gamme.

Questions en suspens jusqu’au 12 mai

Plusieurs interrogations demeurent concernant ce nouveau modèle. Son prix reste inconnu, un élément essentiel pour un appareil présenté comme révolutionnaire et censé dynamiser le marché. Sa disponibilité internationale suscite également des questions, son lancement pourrait être retardé aux États-Unis, mais pas en Europe.

D’après Roland Quandt de WinFuture, le Galaxy S25 Edge devrait arriver en France fin mai au prix de 1249 euros pour la version 256 Go, et 1369 euros pour la version 512 Go. Trois couleurs seraient proposées : noir de jais, bleu glacier et argent (toutes en finition titane).

