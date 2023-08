Ce TV 4K en 55 pouces de Xiaomi devient un excellent deal chez la Fnac et Darty

Si vous souhaitez vous offrir un nouveau téléviseur 4K à moindre coût, le Xiaomi TV A2 sorti en 2022 pourrait bien vous intéresser. Aujourd'hui, sa version 55 pouces se négocie à seulement 429 euros au lieu de 599 euros habituellement.

Les références de téléviseurs sont nombreuses, mais saviez-vous que le géant chinois Xiaomi proposait, lui aussi, sa gamme de TV 4K ? Son modèle A2 vaut le détour, notamment grâce à ses nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos et à la présence d’Android TV. Mais, il vous plaira surtout pour son prix, qui baisse de près de 200 euros grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie du Xiaomi TV A2

Sa dalle 4K de 55 pouces

Sa compatibilité HDR10, Dolby Vision et Audio

Son interface : Android TV

Initialement vendu à 599 euros, puis remisé à 499 euros, le Xiaomi TV A2 de 55 pouces est actuellement en promotion à 429 euros sur les sites de Darty et de la Fnac.

Si vous souhaitez un TV avec une diagonale un peu plus petite, vous pouvez retrouver la version 50 pouces à 399 euros au lieu de 499 euros sur le site du constructeur.

Un TV LCD certes, mais de bonne qualité

Sur le Xiaomi TV A2, on retrouve une conception soignée et un design monocoque assez discret pour se fondre dans votre intérieur. Afin de profiter d’une meilleure expérience visuelle, les bordures sont très affinées autour de l’écran et ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Sa diagonale de 55 pouces se contente de proposer une dalle LCD, mais la qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes.

De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HDR10+, Dolby Vision, mais aussi HLG. Le TV pourra donc traiter et optimiser la qualité de l’affichage image par image, pour un rendu plus vrai que nature. Cependant, il faut savoir que le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz. Quant au son, le TV embarque deux haut-parleurs de 12 W et prend en charge le Dolby Audio et DTS-HD. Néanmoins, pour une meilleure expérience audio, il est judicieux d’y ajouter une barre de son.

Avec le meilleur OS disponible sur TV

Si certains des téléviseurs Xiaomi fonctionnent sous Fire TV, ici le modèle A2 possède le système Android TV. Cette interface est très appréciée, pour sa simplicité et sa fluidité. Elle permet d’accéder à Google Assistant pour contrôler ses appareils domotique, mais surtout, d’accéder à beaucoup d’application via le Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont même préinstallées. Vous pourrez d’ailleurs retrouver des touches dédiées à Netflix et Prime Video disponibles sur la télécommande. Pour couronner le tout, le téléviseur de Xiaomi comprend un Chromecast intégré afin de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence et comparer le TV de Xiaomi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleures TV 4K de 55 pouces du moment.

