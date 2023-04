L’iPhone 14, dans son nouveau coloris jaune, est déjà 250 € moins cher

Disponible depuis quelques semaines, l’iPhone 14 dans son joli coloris jaune profite déjà d’une belle remise aujourd'hui : de base à 1 019 euros, on le trouve à présent à seulement 769,99 euros grâce à un code promo valable uniquement aujourd’hui.

Les iPhone 14 et 14 plus sont en vente depuis septembre 2022. Pourtant, Apple a récemment mis à jour son smartphone avec un changement majeur : l’arrivée d’un nouveau coloris jaune ! C’est bien là sa seule nouveauté, le reste est strictement identique. L’iPhone 14 jaune a le droit au même écran de 6,1 pouces, la même autonomie et le même double module caméra. Si ce coloris flashy vous fait de l’œil, sachez qu’aujourd’hui, il est déjà possible de se le procurer avec 250 euros de réduction.

Quels sont les avantages de l’iPhone 14 ?

Un design maîtrisé

Une puce puissante pour tous les usages

Une autonomie de deux jours

Avec un tarif initial à 1 019 euros, l’iPhone 14 (jaune, 128 Go) est actuellement en promotion à 799,99 euros, mais en appliquant le code RAKUTEN30, le téléphone tombe à 769,99 euros sur le site Rakuten. Le code promo est valable uniquement aujourd’hui, le mercredi 26 avril 2023.

Un joli coloris, qui ne passe pas inaperçu

Depuis peu, Apple a attribué une couleur jaune à la dernière génération de ses iPhone 14 et 14 Plus, dans le but d’offrir toujours plus de choix aux utilisateurs. L’iPhone 14 propose le même format rectangulaire, les mêmes bords arrondis en aluminium brossé, et le même dos en verre. En plus de son coloris flashy, on retrouve un design toujours aussi bien exécuté, avec des finitions élégantes. Sa dalle Oled Super Retina XDR embarqué est d’une grande qualité avec une bonne luminosité, mais reste limitée à 60 Hz. La navigation sera quand même très agréable et optimisée sous iOS 16.

Pour la partie photo, on a droit à un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels ayant des photosites de 1,9 µm et un objectif ouvrant à f/1,5. Cela permet, selon Apple, de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. La caméra selfie est, elle aussi, améliorée et intègre désormais un autofocus. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 s’en sort bien dans des conditions correctes et réussit à proposer un mode nuit plutôt efficace. En revanche, dès qu’il est mis en difficulté, comme en mode portrait, en selfie de nuit, en contrejour, le résultat est moins convaincant.

Une puce recyclée qui en a toujours dans le ventre

Sous le capot, l’iPhone 14 ne jouit pas de la même puce que les iPhone 14 Pro et Pro Max, et recycle la puce A15 Bionic que l’on retrouvait sur l’iPhone 13 Pro. Cette puce avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs délivre un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Il sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement.

Ce qu’on apprécie sur ce modèle, c’est bien son endurance. L’iPhone 14 est capable d’endurer deux jours d’utilisation sans broncher. Un iPhone endurant qui a manqué la note de 10/10 sur notre test pour cette catégorie, puisque sa charge est toujours lente.

Pour en découvrir davantage sur le produit, nous vous invitons à lire notre test sur l’iPhone 14 d’Apple.

Si vous souhaitez découvrir l’ensemble des iPhone proposés par la firme californienne et de trouver celui qui vous correspond le mieux, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2023.

