MSI : ce puissant laptop gaming avec RTX 4060 est 600 € moins cher à la Fnac

Si vous cherchez un PC gaming ultra complet, le modèle Katana 15 de MSI se montrera à la hauteur : avec un i5-12e gen et une RTX 4060, il saura démontrer de hautes performances en jeu. Aujourd'hui, on le retrouve à 1 249 euros au lieu de 1 849 euros à la Fnac et Darty.

Pour enchaîner les sessions de jeu en qualité ultra, il faut s’assurer d’avoir une machine avec une fiche technique à la hauteur. Et si vous souhaitez justement renouveler votre équipement gaming, vous pourrez sans souci vous tourner vers le laptop MSI Katana 15, qui propose les caractéristiques recherchées par les joueurs exigeants, comme une carte graphique RTX 4060 ou encore une puce Intel de 12 gen. Et pour couronner le tout, les enseignes Fnac et Darty vous font économiser près de 30 % sur ce modèle.

Que propose le MSI Katana 15 ?

Un écran de 15,6 pouces FHD rafraîchis à 144 Hz

Un Intel Core i5-12450H + Nvidia RTX 4060

Accompagnée de 16 Go de RAM et 1 To SSD

Le PC portable MSI Katana 15 (B12VFK-044FR) est vendu initialement à 1 849,99 euros, mais avec près de 30 % de remise, il s’affiche dorénavant au prix de 1 249,99 euros sur le site de la Fnac. On retrouve la même offre sur le site Darty.

Une machine taillée pour jouer en Ultra

Le Katana 15 de MSI est une machine idéale pour les joueurs et joueuses qui privilégient la fluidité et les performances. Sa dalle IPS de 15,6 pouces affiche une définition FHD, qui propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz. C’est un atout non négligeable qui promet une excellente fluidité en jeu avec des images nettes et sans latences.

Mais là où le Katana 15 brille vraiment, c’est par ses performances. Sous le capot, on a droit à un processeur Intel Core i5-12450H cadencé de 3,3 GHz à 4,7 GHz couplé à une Nvidia GeForce RTX 4060. Autant, vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les jeux gourmands du moment, y compris avec un niveau de graphismes élevé. Avec 16 Go de RAM, le laptop est à l’aise pour faire du multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui va apporter plus d’espace pour accueillir votre bibliothèque de jeu et surtout une dose de réactivité à l’ensemble du système.

Robuste et élégante

La plupart des appareils nomades destinés au gaming ne sont pas réputés pour leur compacité et leur légèreté. Le laptop de MSI est assez imposant, avec 2,2 kg sur la balance et 25 mm d’épaisseur. Avec une allure qui parvient à se démarquer sans être trop clivant, le Katana 15 profite d’un design travaillé, soigné et robuste.

Pour l’autonomie, si ce n’est pas le point fort de cette catégorie de produit, MSI intègre tout même une batterie de 53,3 Wh, qui devrait permettre à la machine de tenir 9 heures d’après la marque. Il faudra revoir ce score à la baisse, puisque ne l’oublions pas, les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C, un port USB 2.0, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque audio.

Si vous avez envie de découvrir d’autres références, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs ordinateurs portables gamer en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.