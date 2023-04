GeForce RTX 4070 : la nouvelle carte graphique de Nvidia est disponible à bon prix

Le lancement de la nouvelle carte graphique de Nvidia, la GeForce RTX 4070, vient d'être officialisé. L'un de ses points forts est sans conteste son prix, annoncé à 659 euros chez plusieurs e-commerçants.

Jusqu’ici, Nvidia n’avait lancé que les cartes graphiques GeForce RTX 4090, 4080 et 4070 Ti. Désormais, il faudra aussi compter sur la GeForce RTX 4070, disponible dès ce jeudi. Cette référence moderne, capable de faire tourner tous les jeux en 1440p avec une excellente qualité graphique, se démarque des autres modèles de sa gamme grâce à son prix, bien plus accessible pour une carte Ada Lovelace que les autres, lesquelles culminent à plus de 1 000 euros. En effet, la RTX 4070 est proposée à 659 euros chez la plupart des e-commerçants.

Où acheter la RTX 4070 ?

La Nvidia GeForce RTX 4070 est dès maintenant disponible à 659 euros chez Materiel.net, Rue du Commerce, Top Achat, LDLC. Sur Powerlab, vous pourrez même la trouver à 639 euros.

Une carte graphique compacte et du 1440p à 60+ fps

À première vue, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 se démarque de plusieurs de ses congénères plus volumineux grâce à son format double slot. Le fabricant a tout simplement repris le design général de sa GeForce RTX 3080. On a donc ici un modèle plutôt compact, dont l’installation se fait très facilement.

À l’intérieur de la RTX 4070, on retrouve une puce Ada Lovelace AD104 avec 5888 Cuda Cores, 184 Tensor Cores ainsi que 46 RT Cores. Comme toutes les autres cartes Ada Lovelace, on a aussi droit à une compatibilité avec le DLSS 3 capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’à une compatibilité avec le ray-tracing. Dans les faits, vous pourrez tout à fait faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique.

Par exemple, avec le DLSS 3 activé, Cyberpunk 2077 tournera à 118 images par seconde en moyenne avec un minimum à 70 images par seconde, A Plaque Tale Requiem à 111 images par seconde (1440p, Ultra, DLSS 3) et Spider-Man Remastered à 157 images par seconde (1440p, Extreme, DLSS 3). Bref, la fluidité sera assurée à chaque instant, tout en profitant de très hautes performances.

La RTX 4070 promet également une belle maîtrise de sa consommation : lors de nos divers tests, nous avons relevé une consommation maximale de 190 W. Un résultat similaire à celui de la RTX 3070, qui est pourtant bien moins puissante.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia GeForce RTX 4070.



