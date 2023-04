Xiaomi Electric Scooter 3 Lite : la Fnac déstocke cette trottinette électrique abordable

Les trottinettes électriques font de plus en plus partie du tableau urbain et ce n'est pas seulement par conviction écologique. Ces véhicules sont surtout pratiques pour se déplacer rapidement en ville sans subir les embouteillages ou les rames de métro bondées, et surtout, ils prennent peu de place. Il est donc temps de troquer votre vieille guimbarde ou votre pass Navigo contre cette alternative moins chère sur le long terme, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite dont le prix passe de 449,99 euros à 349,99 euros chez la Fnac.

Il y a quelques semaines, la ville de Paris a organisé un référendum devant prochainement aboutir sur l’interdiction des trottinettes en libre-service. Nous n’allons pas refaire le débat (de toute façon, nous savons très bien qui a raison), mais il faudra maintenant penser à avoir sa propre trottinette. Il existe plusieurs modèles abordables et ça revient moins cher qu’une voiture ou un abonnement aux transports en commun sur le long terme. Par exemple, cette Xiaomi Electric Scooter 3 Lite qui profite d’une réduction de 100 euros jusqu’à dimanche.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite en quelques points

Vitesse de pointe de 25 km/h et trois modes de vitesse

Seulement 13 kg sur la balance

Un grand écran LED qui donne diverses informations

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est maintenant en promotion à 349,99 euros chez la Fnac.

Une version allégée de la Mi Electric Scooter 3

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite a été officialisée une année après sa grande sœur, la Mi Electric Scooter 3. Cette trottinette électrique est dotée d’un cadre en aluminium fin, ce qui lui permet d’un côté de perdre 200 grammes par rapport au modèle précédent, mais aussi de gagner une vingtaine de centimètres. On a l’impression que le terme « Lite » est un peu exagéré, mais nous verrons plus bas que les compromis se trouvent ailleurs. L’Electric Scooter 3 Lite bénéficie d’une certification IP54 qui atteste qu’elle ne craint ni les jets d’eau ni la poussière.

Par rapport à sa grande sœur, l’Electric Scooter 3 Lite embarque tout de même quelques améliorations, tout d’abord un écran LED plus grand et plus lumineux sur le guidon où sont affichées diverses informations. Vous pouvez toujours l’utiliser avec l’application dédiée sur votre smartphone pour avoir un œil sur vos données de conduite : trajet, distance parcourue, vitesse… Le freinage est revenu à un système plus traditionnel avec le tambour sur la roue arrière au lieu d’un frein à disque.

Les bons compromis font les bons prix

Pour être moins chère que la Mi Electric Scooter 3 de quasiment 100 euros, il a bien fallu que la version Lite fasse quelques compromis. En premier lieu, le moteur est doté d’une puissance nominale de 300 W contre 600 W. Cela n’empêche pas l’Electric Scooter 3 Lite d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h, mais elle galère un peu plus dans les pentes. Vous avez trois modes de vitesse à disposition : le mode piéton à 6 km/h, le mode standard à 15 km/h et le mode sport à 25 km/h. Nous rappelons d’ailleurs que le port d’un casque est recommandé sur tout véhicule de ce type, même sur une trottinette électrique.

Le deuxième compromis de taille passe par l’autonomie de l’Electric Scooter 3 Lite qui embarque une batterie de 5200 mAh au lieu de 7 650 mAh pour la Mi Electric Scooter 3. Xiaomi annonce une autonomie de 20 km, mais en général, ce type d’information ne prend pas en compte le poids de l’utilisateur, la météo, les pentes, la pression des pneus, etc. Il serait donc plus prudent de tabler sur une autonomie réelle d’environ 15 km.

Afin de comparer la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

