iPad 10 : le prix de la tablette d’Apple est plus acceptable avec 110 € de moins

L’iPad de dixième génération fait peau neuve, et apporte quelques changements notables. Avec une addition assez salée à sa sortie, aujourd’hui, il devient plus intéressant. Il passe à 479 euros au lieu de 589 euros grâce à un code promo.

Si jusqu’ici la tablette abordable d’Apple présentait un design assez daté avec de grosses bordures apparentes autour de l’écran, la firme de Cupertino a corrigé cela avec la dixième génération de son iPad. Un changement qui apporte un regain de jeunesse à l’ardoise phare d’Apple. Non seulement elle prend l’apparence des modèles plus premium de la marque, elle intègre également un port USB-C et quelques nouveautés intéressantes. C’est un très bon produit que l’on a testé, qui mériterait un 8/10, si son prix trop n’était pas aussi élevé. Heureusement, aujourd’hui grâce à un code promo, elle perd 110 euros de son prix et devient plus accessible.

Les points positifs de l’iPad 10 (2022)

Un design plus modernisé

La longévité offerte par la puce A14 Bionic

L’interface iPadOS plaisante à manipuler

Sans oublier la présence du port USB-C

L’iPad 10 Wi-Fi démarre à 589 euros en 64 Go, mais aujourd’hui, la tablette d’Apple se négocie à 479 euros sur le site Rakuten en utilisant le code RAKUTEN20 valable uniquement ce dimanche 16 avril 2023.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad 10 (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad 10 (2022) au meilleur prix ?

Une tablette remise au goût du jour

Avec son iPad de dixième génération, Apple met fin aux bordures autour de l’écran et le bouton Touch ID au centre. L’écran offre ainsi une meilleure immersion avec des bordures bien moins présentes, mais surtout égalisées. Malgré sa technologie LCD, cette dalle de 10,9 pouces en 1 640 × 2 360 pixels ne donne jamais l’impression d’être de mauvaise qualité. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus, mais la dalle se montre bien suffisante pour lire la presse, regarder des vidéos, surfer sur le Net ou jouer à de petits jeux.

C’est une bonne tablette tactile pour la famille, et un plaisir à manipuler avec ses 477 g et ses nouvelles tranches plates en aluminium — rappelant celle de l’iPhone. La qualité de fabrication est bien entendu au rendez-vous et la prise en main est très agréable.

Une expérience quasi irréprochable

Les tablettes de la firme américaine sont généralement réputées pour leurs performances, et l’iPad 10 n’échappe pas à la règle. Avec la puce A14 Bioinic dans ses entrailles, l’ardoise d’Apple est à l’aise pour un usage de loisir, comme naviguer sur le net, regarder des vidéos. Mais sur des usages un peu plus lourds, comme Genshin Impact, il faut être prêt à effectuer quelques concessions. Le jeu tourne à 30 FPS seulement et en moyen, au-delà, l’expérience n’est pas fluide.

Surtout, c’est le logiciel iPadOS qui apporte la réelle plus-value dans les usages. Il s’agit de l’interface logicielle la plus aboutie du marché des tablettes. Celui-ci est simple à prendre en main, regorge d’applications, de widgets, et ne manque pas de fluidité. L’une des nouveautés marquantes sur cette génération, eh bien l’apparition USB-C, qui devrait bientôt être disponible sur le prochain iPhone. Pour finir, l’autonomie de l’iPad est bonne. Il est possible de tenir une journée et demie en usage intensif ou une semaine en l’utilisant ponctuellement. Avec un chargeur de 25 W, l’iPad fait le plein en plus d’une heure.

Pour avoir plus de détails sur le produit, retrouvez notre avis complet sur l’iPad 10 (2022) d’Apple.

Si vous souhaitez découvrir d’autres tablettes sous iOS ou bien sous Android, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.