Samsung Galaxy Buds 2 : ces true wireless sont trois fois moins chers qu’à leur sortie

Après le succès de ses écouteurs haut de gamme Galaxy Buds Pro, Samsung a renouvelé le tir avec les Galaxy Buds 2, des true wireless du milieu de gamme aux performances honorables. Basses travaillées et réduction de bruit active sont au programme, ainsi qu'une réduction et une offre de remboursement qui font passer le prix des Galaxy Buds 2 de 149,99 euros à 57,97 euros seulement.

Avec les premiers Samsung Galaxy Buds, le constructeur sud-coréen lançait ses écouteurs intra-auriculaires avec les modèles Pro comme point d’orgue de son savoir-faire en la matière. Pour celles et ceux ayant un budget plus serrés, il y a toujours les modèles du milieu de gamme comme les Samsung Galaxy Buds 2, ces derniers ont un peu plus de défauts, mais le rapport qualité-prix est là ! Grâce à une promotion, les Samsung Galaxy Buds sont moins chers de quasi 100 euros.

Les Samsung Galaxy Buds 2 en bref

Des écouteurs discrets et confortables

La réduction de bruit et le mode transparence

Une autonomie de 20 heures et une recharge complète en 38 minutes

Au lieu de 149,99 euros habituellement, les Samsung Galaxy Buds 2 (coloris vert) sont maintenant disponibles en promotion à 57,97 euros chez Amazon. N’oubliez pas l’offre de remboursement de 30 euros, vous avez jusqu’au 30 avril pour en profiter.

Un son grave performant !

Les Samsung Galaxy Buds 2 n’innovent pas par leur design, ils reprennent les formes toutes en rondeur des Galaxy Buds Pro, autant au niveau des écouteurs que du boîtier. Ces écouteurs Bluetooth se démarquent par leur format compact, ça et leur format intra-auriculaire leur valent d’être relativement discrets. Même si les écouteurs intra-auriculaires peuvent ne pas convenir à certaines personnes qui n’aiment pas avoir cette sensation d’intrusion dans le conduit auditif, les Galaxy Buds 2 restent confortables grâce à leur légèreté, ils sont donc aussi discrets à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Concernant la partie audio, les Samsung Galaxy Buds 2 profitent de transducteurs dynamiques presque similaires à ceux des Galaxy Buds Pro. On a un tweeter qui gère les aigus et les médiums et un woofer pour les graves. Le son est donc très riche, très détaillé et même très soigné au niveau des graves, c’est seulement dommage que les aigus et les médiums n’aient pas reçu autant d’attention, mais vu le prix, ce serait chipoter. Pour ce qui est de la réduction de bruit active, Samsung annonce une isolation à 98 %, vous avez également un mode transparence gradué sur trois niveaux.

Un boîtier compact à emmener partout avec vous

Si les écouteurs adoptent un format discret et compact, c’est également le cas du boîtier qui se range facilement dans votre poche avec des dimensions d’environ 5 cm de côté pour quasiment 3 cm d’épaisseur et un poids de 41 grammes. Ce boîtier, qui au passage reste blanc et ce peu importe le coloris que vous choisissez, fait penser à l’écrin d’un bijou dans la manière dont il s’ouvre. Enfin, le boîtier est magnétique pour éviter de faire tomber vos écouteurs si vous l’ouvrez au milieu d’une bousculade.

Concernant l’autonomie, notre test a mesuré une endurance d’environ quatre à cinq heures par oreillette et un supplément de 15 heures grâce au boîtier, ce qui nous donne un total d’environ 20 heures. Mais alors que la recharge rapide n’est pas le point fort de ses smartphones, Samsung a doté de ses Galaxy Buds 2 d’une recharge rapide faisant le plein en 38 minutes, ce qui est un bon score. Le bloc chargeur n’est en revanche pas fourni avec la boîte. Le boîtier est aussi compatible avec la recharge sans fil.

