Le Samsung Galaxy A54 avec 256 Go devient moins cher que la version 128 Go

Chaque année, Samsung renouvelle sa gamme de smartphones Galaxy. On entend beaucoup parler des Samsung Galaxy de la série S qui regroupe des modèles haut de gamme, mais il ne faut pas oublier les Galaxy A qui sont de bonnes références milieu de gamme. Les derniers modèles sont sortis il y a quelques semaines et cela n'empêche pas le porte-étendard de cette nouvelle gamme, le Galaxy A54, de voir son prix descendre de 549 euros à 491,99 euros pour le modèle 256 Go chez Amazon. De plus, deux accessoires sont fournis gratuitement.

Après un très bon Samsung Galaxy A53 qui s’est imposé comme étant l’un des meilleurs smartphones du milieu de gamme, le constructeur sud-coréen a renouvelé le tir avec le Samsung Galaxy A54 qui fait encore mieux. Finitions premium, écran digne d’un modèle haut de gamme et suivi logiciel exemplaire sont au programme. Et, à peine est-il sorti que le dernier représentant du milieu de gamme de Samsung se trouve déjà en promotion -10 % avec un chargeur offert, ainsi que des Samsung Galaxy Buds 2.

Ce qui fait du Samsung Galaxy A54 un bon smartphone

L’écran AMOLED digne des Samsung Galaxy S

Un suivi logiciel exemplaire

Une autonomie correcte

Au lieu de 549 euros habituellement, le Samsung Galaxy A54 (avec 256 Go de stockage) et son chargeur rapide de 25 W sont maintenant disponibles en promotion à 491,99 euros chez Amazon, c’est donc moins cher que la version 128 Go vendue à 499 euros de base. De plus, jusqu’au 30 avril, Samsung vous offre une paire de Galaxy Buds 2 pour l’achat de ce smartphone.

Notez que le produit sera expédié sous 1 à 2 mois, mais il y a fort à parier qu’Amazon aura du stock bien avant la date annoncée. Par conséquent, autant commander aujourd’hui pour profiter de ce prix préférentiel.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A54. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A54 au meilleur prix ?

Un écran exceptionnel pour du milieu de gamme

Avec un design similaire à celui du Galaxy S23, le Samsung Galaxy A54 envoie un message clair : il compte offrir une expérience utilisateur digne d’un haut de gamme. Ce qui se vérifie d’entrée avec son écran, une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces en définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Notre test a mesuré une colorimétrie couvrant 127 % du spectre DCI-P3, ce qui est tout bonnement excellent pour un smartphone de cette tranche tarifaire. La luminosité est de même facture avec un pic atteint à 1275 cd/m².

Le A54 tourne avec un processeur Exynos 1380 qui offre des performances légèrement meilleures que son prédécesseur, l’Exynos 1280. Ce n’est pas aussi bon que certains smartphones milieu de gamme de la même génération, mais l’utilisation reste fluide et vous pouvez jouer à des jeux gourmands tels que Genshin Impact et Fortnite en faisant de légers compromis sur les options graphiques. Jouer avec la qualité graphique la plus élevée reste possible, mais non sans quelques ralentissements et une montée de la chauffe.

Un smartphone à 500 € qui vaut largement le coup

En plus de son écran, le Galaxy A54 marque un très bon point avec son suivi logiciel. Nous avons ici l’interface One UI 5.1 qui bénéficiera de quatre ans de mises à jour majeures et de cinq ans de patchs de sécurité. Ce suivi est digne d’un smartphone haut de gamme et c’est sans compter les nombreuses fonctionnalités qui ont été ajoutées comme les modes et les routines, la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres ou de créer une fenêtre flottante.

Concernant le volet photo, de légers compromis semblent avoir été faits par rapport au Samsung Galaxy A53, tout d’abord au niveau du capteur principal qui passe de 64 Mpx à 50 Mpx. Même chose pour le capteur de profondeur qui est tout simplement absent sur le Galaxy A54. Cela n’enlève rien à la qualité des clichés, surtout ceux du capteur principal. Vous avez également un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Niveau autonomie, le Samsung Galaxy A54 est doté d’une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à deux journées en utilisation modérée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A54.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A54 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.