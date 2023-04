Asus ROG Phone 6 : ce puissant smartphone gaming est à moitié prix

Avec ses ROG Phone, Asus a eu quelques coups d'avance sur ses concurrents, car nul n'imaginait il y a encore quelques années que les performances en gaming seraient un critère important dans le choix d'un smartphone. De plus en plus de jeux mobiles exigent beaucoup de ressources (comme Genshin Impact et Fortnite pour ne citer qu'eux) mais ce n'est qu'une formalité pour l'Asus ROG Phone 6 qui est en ce moment disponible à seulement 499 euros chez AliExpress.

Les smartphones et les jeux mobiles supplantent doucement les consoles portables, mais alors que leur développement était plutôt simpliste au départ, on voit de plus en plus de jeux mobiles qui n’ont rien à envier à ceux de nos consoles traditionnelles. Des jeux d’aventure comme Genshin Impact, des FPS comme Call of Duty : Mobile ou des jeux de course comme Asphalt 9, tous peuvent faire profiter de graphismes exceptionnels. Et, avec l’Asus ROG Phone 6 quasiment à moitié prix aujourd’hui, nul doute que votre expérience gaming sera décuplée.

Les atouts de l’Asus ROG Phone 6

Un beau design SF

Les performances alliées à la gestion thermique

Une autonomie énorme

Lancé à 1 029 euros pour la version standard de 256 Go, l’Asus ROG Phone 6 de 128 Go est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez AliExpress. N’oubliez pas d’utiliser le code promo de 45 euros FRFUN45 ainsi que le coupon ROG6045 de 45 euros également.

Comme une console de poche

Comme pour tous ses smartphones gaming, le constructeur taïwanais n’a pas lésiné sur le design avec ce look SF garni d’un petit éclairage RGB qui ne le laissera pas inaperçu. Mais malgré une couche de verre Gorilla Glass sur le dos, l’Asus ROG Phone 6 accuse une certaine fragilité. À ne pas mettre entre les mains des plus maladroits alors, mais malgré cela, il profite d’une certification d’étanchéité IPX4 contre les éclaboussures, la pluie, la sueur et la poussière.

L’écran est une dalle AMOLED de 6,78 pouces dotée d’une définition de 2448 x 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 165 Hz ! C’est autant qu’un bon écran PC et cela vous permettra de profiter de l’ultra-fluidité durant vos sessions de gaming. L’écran est également certifié HDR10+ et Asus annonce une luminosité pouvant atteindre un pic de 800 cd/m², et même de 1200 cd/m² sous certaines conditions.

Des performances et une autonomie exceptionnelles

Si ce smartphone est axé gaming, il est logique d’y trouver l’un des meilleurs processeurs du marché, en l’occurrence un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 assisté de 12 Go de RAM. Déjà que les performances étaient au rendez-vous avec le Snapdragon 8 Gen 1, cette mise à jour du processeur haut de gamme règle les problèmes de chauffe pour lesquels il a souvent été critiqué. De plus, le ROG Phone 6 profite de tout un système de dissipation thermique pour éviter le moindre ralentissement.

Vous pourrez donc jouer à Fortnite ou à Genshin Impact avec les options graphiques les plus élevées à 60 FPS sans problèmes, et même pendant plusieurs heures d’affilée si l’envie vous en prend. Car l’autonomie est également l’un des gros points forts de ce smartphone, avec ses deux batteries de 3 000 mAh pour un total de 6 000 mAh, il est capable de tenir au moins deux journées en utilisation normale, voire trois en se modérant sur la fin. Et avec la recharge rapide de 65 W, vous pouvez refaire le plein d’énergie en 42 minutes chrono en main.

Afin de comparer l’Asus ROG Phone 6 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones gaming du moment.

