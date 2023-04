Samsung Galaxy A34 5G : ce smartphone abordable l’est encore plus avec ce code promo

Le Samsung Galaxy A34 5G est le fier représentant du segment milieu de gamme, ayant pour but d’offrir une expérience fluide et simple, des performances solides et un design soigné. Aujourd’hui, il est en promotion à 374 euros contre 399 euros habituellement.

Le milieu de gamme prend une place de plus en plus importante au sein du catalogue de Samsung. Avec son nouveau Galaxy A34 5G, le constructeur sud-coréen apporte des changements notables par rapport au modèle précédent. Un design plus travaillé, un écran plus lumineux et réactif, cette nouvelle référence est plus intéressante et se trouve à un prix plus doux grâce à ce code promo.

Le Galaxy A34 et ses atouts

Un écran Amoled de 6,6 pouces à 120 Hz

Un SoC efficace avec l’interface One UI

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Avec un prix de départ à 399 euros, le Samsung Galaxy A34 (128 Go) bénéficie de 25 euros de remise et passe à 374 euros avec le code 25DES299 sur le site Cdiscount. Et, grâce à une offre de lancement valable jusqu’au 30 avril 2023, les Galaxy Buds 2 (d’une valeur de 149 euros) sont offerts.

Un design soigné et un écran plus fluide et lumineux

Présenté au côté du Galaxy A54, le Samsung Galaxy A34 5G présente un look plus sophistiqué que l’année précédente. Il copie au dos l’apparence des modèles plus haut de gamme de la gamme, avec un appareil photo complètement intégré et fondu dans le dos. Mais il ne se compose pas du même module photo, on trouve un capteur principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique, un appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 8 mégapixels. Dans l’ensemble, vous obtiendrez de jolis clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies.

À l’avant, le A34 5G se part d’une grande diagonale de 6,6 pouces et de bordures plus épaisses face au Galaxy A54. Il a donc un gabarit plus imposant, mais fait mieux que son prédécesseur au niveau de l’affichage. Sa dalle Amoled dispose d’une luminosité plus importante de 1000 cd/m² contre 800 cd/m² auparavant, et un rafraichissement qui passe à 120 Hz, contre 90 Hz. Le Galaxy A34 se montre plus réactif et gagne considérablement en confort de visionnage. Il est tout de même dommage de retrouver l’encoche en forme de U.

Efficace et durable dans le temps

Pour faire tourner le Galaxy A34, Samsung propose la puce Dimensity 1080 de chez MediaTek, couplée à 6 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, l’appareil s’en sort bien et remplira facilement les tâches classiques du quotidien, mais ne sera pas prêt à faire tourner des jeux 3D gourmands dans d’excellentes conditions. En plus d’être compatible 5G, il tiendra dans le temps puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Pour la partie autonomie, Samsung a bien loti son Galaxy A34 qui intègre une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le téléphone est capable de tenir aisément une journée avant de nécessiter d’une recharge complète, voire deux jours avec un usage modéré. Néanmoins, la charge n’est pas aussi performante. Le smartphone supporte une charge de 25 W.

Nous n’avons pas encore eu l’occasion de le tester, mais vous pouvez retrouver notre prise en main du Samsung Galaxy A34.

